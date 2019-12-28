Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения

Депутата парламента Ирину Карамушкину отпустили под домашний арест.

Решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Нардепу запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00.

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Аналогичную санкцию суд вынес в отношении ее коллеги Асель Кодурановой и члена политсовета СДПК Кундуз Жолдубаевой.

Сегодня четверым сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кундуз Жолдубаевой, Мээрбеку Мискенбаеву, депутатам Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной — вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти.