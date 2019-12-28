01:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения

Депутата парламента Ирину Карамушкину отпустили под домашний арест. 

Решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Нардепу запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00. 

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаева попрощалась с дочерью

Аналогичную санкцию суд вынес в отношении ее коллеги Асель Кодурановой и члена политсовета СДПК Кундуз Жолдубаевой.

Сегодня четверым сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева  Кундуз Жолдубаевой,  Мээрбеку Мискенбаеву, депутатам Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной — вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти.
Ссылка:
просмотров: 444
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
28 декабря, суббота
01:00
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресече...
00:30
Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву отпустили под домашний арест
00:19
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 декабря, пятница
23:51
Toyota отказалась от производства легендарного седана Mark X
23:46
Дело Атамбаева. Мээрбека Мискенбаева водворили в СИЗО-1 до февраля 2020 года
23:40
Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаева попрощалась с дочерью
23:38
Редакция «Вечернего Бишкека» сообщает об атаке сайта
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg