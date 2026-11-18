Инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провели выездную проверку территории, на которой было зафиксировано скопление мусора в видеоролике, распространенном в интернет-источниках.

В ходе проверки установили, что указанная территория находится на балансе Чуйского главного управления водного хозяйства.

На основании соответствующего поручения ответственными сторонами были проведены работы по очистке территории. Скопившийся мусор полностью убран.

Напомним, что ранее в соцсетях жители Бишкека просили помочь очистить канал от мусора.