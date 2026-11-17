За десять месяцев цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 8,8 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11,1 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

тарифы на услуги для населения — на 12,2 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 8 процентов;

продукты и безалкогольные напитки — на 7,7 процента;

непродовольственные товары — на 7,6 процента.

Что подорожало и подешевело с начала 2026 года

Лидерство по росту цен в этом году остается за свежим мясом (18,4 процента). При этом баранина и конина подорожали еще заметнее — на 24,4 и 21 процент.

Кроме того, выросла стоимость говядины (18,3 процента), куриных яиц (на 18,7 процента) и выпечных изделий (на 10,3 процента).

Подорожали свежие фрукты (на 8,7 процента), растительные масла (на 8 процентов), гречневая крупа (на 7,3 процента), рыба (на 5,6 процента), сахар (на 5,5 процента), сливочное масло (на 5,4 процента) и мука (на 2 процента).

Подешевели с начала года свежие овощи (на 18,5 процента), картофель (на 22,5 процента) и рис (на 2,3 процента).

Как изменились цены в октябре

В октябре по сравнению с сентябрем 2026 года цены и тарифы в среднем выросли на 0,6 процента.

Подорожали:

непродовольственные товары — на 0,8 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 0,6 процента;

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,3 процента;

Больше всего в октябре подорожали свежие овощи (на 5,3 процента), разливное молоко (на 4,1 процента), свежие фрукты (на 4,0 процента), крупы (на 1,6 процента), яйца (на 1,5 процента) и растительные масла (на 0,7 процента).

В октябре отметили и снижение цен. Например, подешевели животные жиры (на 2,9 процента), картофель (на 0,9 процента), мясо (на 0,4 процента) и сахар (на 0,3 процента).

Какие регионы лидируют по росту цен

С начала года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный их рост (17,1 процента) зафиксировали в Ошской области. В регионе подорожало все:

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 29,5 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 28,4 процента;

непродовольственные товары — на 13 процентов;

продукты и безалкогольные напитки — на 11,4 процента.

Цены и тарифы в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли во всех регионах республики, за исключением Джалал-Абадской области, где отметили их снижение на 0,1 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 227 сомов — до 6 тысяч 850 сомов.

За неделю в Бишкеке подешевели картофель, яблоки, груши, бананы, сахар и молоко, а подорожали рис, огурцы и лук.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 580 сомов. С начала года она подорожала на 127 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 308 сомов.

Как меняется зарплата в Кыргызстане

Средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января — сентября этого года (данные Нацстатком дает с задержкой на месяц) достигла 55 тысяч 525 сомов.

В сентябре 2026-го (к сентябрю 2025-го) среднемесячная номинальная начисленная зарплата на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности выросла на 29,4 процента.

С учетом годовой инфляции в 11,1 процента (по итогам октября) ее рост — около 18 процентов. И не забывайте, на руки мы получаем еще меньше с учетом всех налогов и страховых выплат.

Напомним, в августе средняя зарплата составляла 55 тысяч 79 сомов. Рост за месяц, по официальным данным, составил +0,81 процента.