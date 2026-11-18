Объем услуг, оказанных гостиницами и ресторанами Кыргызстана в январе — октябре 2026 года, достиг 60 миллиардов 394,2 миллиона сомов. По данным Национального статистического комитета, рост сферы гостеприимства за год составил 7,6 процента.

Сколько заработали гостиницы

Осенью рынок гостинично-ресторанных услуг структурно изменился. С завершением летнего туристического сезона, когда основной поток отдыхающих приходился на Иссык-Куль и важные международных событий (включая Всемирные игры кочевников), отрасль плавно переориентировалась на деловой и внутренний спрос.

Активнее всего растет сектор временного проживания: услуги гостиниц и туристических мест размещения выросли на 14,2 процента, что отражает рост туристического потока и деловой активности.

Оборот этой сферы за 10 месяцев достиг 11,16 миллиарда сомов.

Что со сферой питания

В то же время общественное питание сохраняет стабильный потребительский спрос, а столица и такие регионы, как Чуйская и Нарынская области, показывают высокую динамику за счет развития региональной инфраструктуры гостеприимства.

Рестораны, бары и службы доставки еды достигли оборота в 49,2 миллиарда сомов (рост на 6,3 процента).

Какие регионы в лидерах

В гостинично-ресторанном бизнесе безоговорочно лидирует Бишкек с объемом 36,66 миллиарда сомов (доля 60,7 процента). На втором месте находится город Ош — 4,68 миллиарда (доля 7,7 процента). Замыкает тройку лидеров Чуйская область — 4,4 миллиарда сомов.