Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов у себя на странице в соцсетях рассказал о конфликте российского инвестора и жителя Иссык-Кульской области.

По его словам, во время встречи Садыра Жапарова с жителями региона гражданин Кубат Алымбеков попросил о личном приеме. Когда глава государства предложил ему публично рассказать о своей проблеме, он упомянул имя младшего брата президента Аскарбека.

«Позже Кубат Алымбеков сообщил в интернете, что во время той встречи не смог полностью изложить свою проблему. В связи с этим сегодня президент принял Кубата Алымбекова, а также российского инвестора Дмитрия Ребуса и его супругу Екатерину Ребус. В ходе встречи Ребус рассказал, что Кубат Алымбеков пригласил его построить пансионат на берегу Иссык-Куля. Инвестор представил доказательства того, что вложил 15 миллионов долларов в строительство пансионата», — написал Аскат Алагозов.

Он добавил, что впоследствии объект был отнят организованными преступными группами, а самого инвестора вынудили покинуть страну, пригрозив: «Если еще раз сюда приедешь, мы тебя уничтожим».

«Кубат Алымбеков также признал, что не вложил в инвестпроект ни земельного участка, ни сома из собственных средств. Кроме того, он подтвердил, что руководители компаний, выполнявших строительные работы, были связаны с ОПГ. Вместе с тем Кубат Алымбеков заявил, что Дмитрий Ребус обещал предоставить ему долю в проекте, но так и не выполнил обещание. Инвестор отметил, что никаких договоров или соглашений о предоставлении доли не заключалось, и заявил: «Как я мог обещать Кубату Алымбекову долю, если он не вложил ни одного сома?» — цитирует Ребуса пресс-секретарь президента.

По словам Дмитрия Ребуса, для решения проблемы в 2023 году он обратился к главе государства через его младшего брата. Впоследствии имущество было возвращено, и в настоящее время они продолжают свою деятельность.

По итогам встречи Садыр Жапаров поручил соответствующим госорганам еще раз тщательно и объективно изучить доводы сторон, исполнение финансовых обязательств, причастность ОПГ, а также документы, касающиеся заявленных требований о предоставлении доли в проекте, и дополнительно доложить о результатах проверки.