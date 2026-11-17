Когда студентка четвертого курса Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) София Доненко рассказывает о своей жизни, становится понятно: свободное время в ее расписании — скорее исключение, чем правило.

Утром — занятия в университете, потом тренировки, работа с учениками, научные исследования, статьи и подготовка к конференциям. Иногда добавляются встречи с друзьями и поездки в другие города и страны. «Как мне удается совмещать? Просто привыкла к тайм-менеджменту с детства», — отвечает девушка.

Из Крыма — в Кыргызстан

София родилась и выросла в Крыму. Там прошла практически вся ее сознательная жизнь: школа, занятия спортом, творчество и первые научные исследования.

С детства занималась танцами, но после травмы пришлось отказаться от профессиональной карьеры. Так в ее жизни появился другой спорт — стрельба из лука.

«У меня одной был розовый лук и розовые стрелы, я с гордостью ездила на соревнования с командой, занималась 10 лет и получила звание кандидата в мастера спорта», — с улыбкой вспоминает девушка.

С выбором будущей профессии тоже казалось, все решилось заранее: в семье почти все связаны с техническими науками и преподаванием, имеют ученые степени.

«Я знала, что буду сдавать профильную математику и физику, готовилась выбрать техническую специальность. Планировала поступать в Крымский федеральный университет, как и все в моей семье. Но, когда я училась в 10-м классе, мой брат (у нас с ним 10 лет разницы) уехал в Кыргызстан по программе «Российский учитель за рубежом». Вместе с семьей он жил и работал в Нарыне. Он и рассказал мне о возможности поступить в КРСУ по результатам единого госэкзамена (ЕГЭ)», — рассказывает София.

Сначала она отказывалась. Переезд в другую страну, новая среда, незнакомые люди — это казалось слишком серьезным изменением привычной жизни. Брат настоял. Девушка сдала экзамены, подала документы и поступила на бюджет.

Летом 2023 года она впервые приехала в Кыргызстан. Страна понравилась ей практически сразу. Особенно горы: в Крыму, рассказывает студентка, преимущественно равнинный ландшафт, поэтому местные пейзажи ее сильно впечатлили.

Так началась ее новая жизнь в Бишкеке.

Перспективная профессия

Сегодня студентка учится на направлении, связанном с физическими процессами горного и нефтегазового производства.

Выбор специальности был не совсем очевидным. Изначально она рассматривала общую или прикладную физику, а также математику. Даже думала о преподавательской карьере.

Но в какой-то момент ее заинтересовало слово «нефть». Сыграли роль и перспективы отрасли, и возможность получить востребованную высокооплачиваемую техническую профессию.

«Когда я поступила, честно говоря, не знала, чего ожидать и не понимала, чем буду заниматься. Тем более первый год мы изучали не профильные предметы. В конце первого курса по обмену полетела в Сибирский федеральный университет на геологическую практику. Нас пригласили в Красноярск и Хакасию. Мы каждое утро отправлялись в горы, собирали и изучали образцы горных пород, описывали материалы. Некоторые образцы даже можно было пробовать на вкус, некоторые пахли чесноком…» — увлеченно рассказывает София.

Именно там она впервые увидела свою профессию не в учебном плане, а в реальности. Специальность оказалась гораздо шире, чем можно предположить по названию. Выпускники могут работать по разным направлениям: от геологии до инженерных и взрывных работ.

В этом году София проходила практику в Крыму, где добывают ракушечник. «Было интересно работать с новым материалом, который мы не разбирали в Кыргызстане. В этом году планирую пройти практику с перспективой трудоустройства в кыргызстанских горнодобывающих предприятиях, в том числе в «Кумторе» и «Джеруе». Но рассматриваю работу и в России, и в дальнем зарубежье», — планирует студентка.

Интерес к науке…

…в Софии разбудил ее брат. Начиная с восьмого класса, школьница занималась в Крымской малой академии наук для детей. В университете продолжила научную деятельность.

Одна из главных тем, которой она занимается, — внедрение искусственного интеллекта в горную промышленность. В ее исследованиях фигурируют беспилотные летательные аппараты, фрактально-кластерный анализ и автоматизация процессов поиска и разработки месторождений.

Один из проектов связан с исследованием закономерностей расположения горных разломов и поиском полезных ископаемых с использованием математических методов и искусственного интеллекта. Она видит в таких разработках практическую пользу для горнодобывающей отрасли и экономики страны.

Студентка считает, что многие традиционные методы можно усовершенствовать с помощью современных технологий. При этом студентка не считает, что ИИ должен бездумно заменять человека. Она рассматривает его как инструмент, который помогает исследователю быстрее анализировать данные и находить новые решения.

На сегодня у Софии, по ее подсчетам, более ста опубликованных научных статей. Еще часть — на проверке, их она пока не считает. Она публикует исследования в электронных научных ресурсах (Scopus, Elibrary, РИНЦ) участвует в конференциях и сотрудничает с представителями других университетов.

Процесс подготовки публикации, объясняет девушка, гораздо сложнее, чем просто написать текст и отправить его в редакцию. Сначала надо найти подходящую конференцию, изучить требования к оформлению, подготовить аннотацию, ключевые слова и список литературы. Затем работу проверяет научный руководитель, после она отправляется на рецензирование.

Если статью принимают, автор может представить результаты исследования на конференции и обсудить их с другими учеными.

Но публикация не всегда заканчивается успехом. Иногда работу отклоняют из-за недостаточной актуальности темы. Иногда рецензенты считают предложенный метод слишком инновационным или недостаточно подтвержденным экспериментально.

«В основном я провожу эксперименты для своих статей, чтобы доказать свою теорию. Но некоторые работы чисто теоретические. Допустим, я сделала математический расчет для беспилотника, и знаю, что это будет работать, но в Крыму сейчас невозможно запустить БПЛА — запрещено законом. Значит, доказать свою теорию я не смогу. Не все принимают теоретическую идею для будущего. Бывают и обычные технические замечания — например, ошибки в оформлении», — отмечает София.

Отдельная проблема, по ее словам, системы проверки оригинальности и распознавания искусственного интеллекта. Студентка рассказывает, что разные сервисы могут показывать совершенно противоположные результаты при проверке одного текста.

Однако отказы ее не останавливают. «Не всем я нравлюсь, не конфетка же», — шутит она.

За четыре года девушка привыкла к тому, что часть работ принимают, а часть приходится дорабатывать.

Научные публикации для нее не только цифры в портфолио. Это возможность профессионального роста, участия в международных мероприятиях, нетворкинга и поиска единомышленников.

«Конечно, в первую очередь это престижно. Ведь даже для аспирантов по нормам надо иметь всего две научных статьи, а у меня еще нет и высшего образования. Приятно осознавать, что я что-то могу и знаю. Научная деятельность позволяет рассчитывать на стипендию в университете и приглашения на международные мероприятия. Если раньше я сама подавала заявки, то в этом году меня уже пригласили на конгресс молодых ученых. Считаю, это одно из главных моих достижений. Чувствовала себя частичкой чего-то большого, масштабного. Также были поездки в Санкт-Петербург, Сочи и Москву», — отмечает София.

Наукой она занимается не в одиночку. Одним из главных людей, повлиявших на ее профессиональный путь, стал старший брат. Он не только познакомил ее с наукой, но и стал научным руководителем, часто они публикуются в соавторстве. Поддержку старшекурсница получает и в университете. Помимо стипендии, КРСУ помогает оплачивать поездки на отдельные научные мероприятия.

В перспективе она рассматривает поступление в аспирантуру. Но прежде хочет получить опыт работы по специальности. «Идеальный вариант — совмещать научную деятельность с работой горным инженером, в том числе вахтовым методом», — говорит она.

Пока это звучит как довольно амбициозный план. Но, учитывая нынешний график студентки, кажется, что она уже тренируется жить именно в таком режиме.

Работа, друзья, увлечения

Научная деятельность не единственное направление, в котором она пробует себя. Девушка пишет статьи по педагогике и работает репетитором по физике и математике.

Ее ученики — в основном школьники из Крыма. Многие занимаются дистанционно, во время каникул приходили домой.

«К преподаванию у меня особое отношение. Возможно, потому, что сама выросла в семье педагогов и знаю, насколько важна поддержка в обучении, особенно для детей с инвалидностью. Мои ученики поздравляют меня с Днем учителя, с днем рождения, искренне расстраиваются, когда я уезжаю. Это очень приятно», — с особой теплотой отмечает София.

За пределами университета и научных конференций у нее есть еще одна жизнь — творческая. Она занимается живописью и снова вернулась к танцам.

Кроме того, есть друзья в Кыргызстане и Крыму. Девушка признается, что за четыре года научилась воспринимать дружбу на расстоянии как естественную часть взрослой жизни. Теперь встречи не обязательно каждый день. Иногда приходится ждать каникул или поездки домой., но это не делает отношения менее близкими.

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Оставить след

На вопрос, что бы она посоветовала себе в прошлом или нынешним первокурсникам, София отвечает без долгих раздумий: не бояться.

Не бояться задавать вопросы, ходить на научные кружки, писать статьи, знакомиться с преподавателями и пробовать себя в новых направлениях.

«Нельзя просто прийти и отсидеть пару. Это глупо, просто потраченное время. Чем больше ты себя показываешь, чем больше ты делаешь, тем большее цифровое наследие останется после тебя», — уверена она.

Еще один ее совет — больше читать. Не ограничиваться художественной литературой, обязательно обращаться к научным исследованиям и профессиональным материалам.

Возможно, именно в этом и заключается главный секрет ее успеха: не бояться пробовать новое, не останавливаться на достигнутом и находить возможности даже там, где другие видят препятствия. А пока София только начинает свой профессиональный путь, но уже точно знает, что хочет не просто добиться успеха, а оставить свой след в науке и выбранной профессии.