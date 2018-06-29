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В «Айкол Ала-Тоо» назревает скандал. У апрельских героев украли уголь

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» УК КР. Его фигурантами стали руководители Общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» и герои Апрельской революции. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным ГСБЭП, руководители ОсОО «Транс Азия уголь компани» с мая по декабрь 2015 года в целях социальной поддержки членов ОО «Айкол Ала-Тоо» передали через ОсОО «Марал курулуш» на бевозмездной основе уголь на сумму более 2,1 миллиона сомов.

Однако, по данным члена правления «Айкол Ала-Тоо» Марипы Алыйкуловой, апрелевцы уголь не получили.

Директор ОсОО «Марал курулуш» Н. Давлетов настаивает на том, что поставка угля шла через заместителя председателя ОО «Айкол Ала-Тоо» Амантура Жамгырчиева. Последний также просил Давлетова помочь с реализацией угля.

Н. Давлетов, по его признанию, отправил грузовики на угольное месторожедние Кара-Кече, загрузил топливо и доставил его в Чуйскую область, где и реализовал. Он утверждает, что вырученные средства лично передал заместителю председателя «Айкол Ала-Тоо» Амантуру Жамгырчиеву.

Расследованием установлено, что учредителями ОсОО «Транс Азия уголь компани» являются близкие родственники Амантура Жамгырчиева.

По данным ГСБЭП, Амантур Жамгырчиев, вступив с ними в сговор и использовав служебное положение, завладел имуществом, которое принадлежало ОО «Айкол Ала-Тоо».

«Айкол Ала-Тоо» создали после 7 апреля 2010 года. Его возглавлял бывший депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Мээрбек Мискенбаев. Позже он перешел на государственную службу.
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