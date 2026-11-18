19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 18 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Ялтинской, Джалиля;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», дом 66, отрезки улиц Пушкина, Зеленой, улица Киевская, дома 131, 133, отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Зеленой, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Жениш, Боз-Болток, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я), села Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Байбосун уулу Большевика, Азиза Асанкулова, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Ткачева, Школьная, Масадыка), Гроздь (улицы Гроздненская, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, Участок, ДЭУ), Лебединовка (улицы Боконбаева, Чуйская, Угловая, Манаса), Аламедин (улица Первомайская);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Адырской, Коллекторной, Чон-Коргонской, переулки Адырский, Коллекторный, контур № 902;
- 9.00-17.30 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Волковой, Вятской, Садыгалиева, Очаковской, переулок Нижний, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Западная);
- 14.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, дома 90, 92а;
- 11.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Маликова, Достук, жилмассивы «24 га», «10 га», «58 га», улицы Новостройка, Ахметова, Чон-Багыш, Сарбагышова, Абакира Чокомбаева, Чокморова, контуры № 253, 254, улицы Уметалиева, Сагаалы Чыныбаева, Токона Айдарбекова, Акылбек, Иманбек уулу Карыпбая, Токсумакова), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Дачи, Лесхоз, Новостройка).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», дом 13);
- 13.00-16.30 — Кара-Балта (квартал «Западный», дом 12);
- 9.00-17.00 — села Калдык (улица Западная), Суусамыр (улица Жибек Жолу);
- 9.00-13.00 — село Полтавка (МТФ);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (кормоцех, кошара).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ильич (улицы Садовая, Кошоева), Кызыл-Суу (улицы Саадабая, Чыныбека, Абди), урочище Тогуз-Булак (кошары).
Кантский РЭС
- 9.00-13.00 — село Жээк;
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Панфилова, Куйбышева, Садовая, Алма-Атинская, Коммунальная, Иссык-Кульская, Казахстанская).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улица Ленина), Садовое (улица Киргизская), Петровка (улица Советская), Сретенка (улица Центральная);
- 10.00-11.00 — села Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, вниз по БЧК, улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная, Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Красноармейская, Королева, Московская, городок АДСК).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сарго, Стан, Чалдовар (улицы Смаилова, Ленина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова, школа, детский сад), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), Сокулук (улицы Разная, 2-я Плотина, ОсОО «Евразийская птицефабрика»);
- 9.00-11.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Разная, Южная, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный, детский дом, РЦ для ЛОВЗ и детей с ОВЗ, детский сад), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная);
- 9.30-17.00 — село Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, школа № 1, детский сад, административное здание айыл окмоту), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, школа № 2), поселок Восточный (школа имени Шерматова), села Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Исмаила, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая, Бейшеналиевой, Касым, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, садовые товарищества «Ивтановец», «Арашан», детский сад, школа имени Джамгырчинова), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, ясли, детский сад, школа имени Мамыралиева), Сарбан (улицы Боромбай, Адигине, Жаны-Турмуш, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний);
- 13.00-17.00 — село Маловодное (улицы Пролетарская, Ленина);
- 11.00-17.00 — село Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская, Калинина);
- 9.00-12.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Разная, Южная, переулок Южный);
- 10.00-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосана, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбека, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиевой, Сырдыбая Кудайбергенова, Каменная, Касыма, переулок Больничный, дачи), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, школа имени Дооронбекова, детский сад, кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова, школа).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз «Ак-Бешим», три канала.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гидростроитель (улица Веселая), Рот-Фронт (улица Подгорная), Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Ленина);
- 9.00-12.00 — село Дружба (улицы Ленина, Речная);
- 13.00-16.00 — село Дружба (улица Южная).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Жаны-Арык, Кыдыраке, Пржевальского, Шорукова, район скотного рынка, район базара «Ак-Тилек», улицы Торгоева, Токтогула, Ленина, район автовокзала, школа имени Некрасова, улицы Элебаева, Стаханова, Нооруз, микрорайон «Хан-Тенгри», российская школа), поселок городского типа Пристань (КНС, музей, школа, детский сад), село Ак-Кочкор, заставы «Кара-Сай», «Караколка», «Дробилка», «Ак-Шыйрак», села Ак-Шыйрак, Джети-Огуз, Балтабай, Ырдык, Конкино, Чырак, Желе-Добо, Тилекмат, Ак-Добо, Ан-Остон, курорт «Джети-Огуз», села Ак-Кочкор, Зеленый Гай, Богатыровка, Липенка, Кытай, Ичке-Булун, Кой-Сары, Тилекмат, Тамга, Кызыл-Суу, Михайловка, Маяк, Боконбаево, Кара-Коо, Кол-Тор, Каджи-Сай, Энилчек, Тегизчил, Боз-Булун, Кара-Жал, Дача, Чолпон, Жылдыз, Тепке, Каракол, Орлиное, Отрадное, Шапак, Курбу, курорт «Жыргалан», села Маман, Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Тегизчил, Булан-Соготту, Кара-Ой, Темировка, город Балыкчи (улицы Кулакунова, Тоголока Молдо, Океева).