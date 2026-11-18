В Кыргызстане растет объем регулируемого оборота крипторынка. Об этом на Asia Innovation Forum 2026 сообщил заместитель председателя Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям Нурлан Жумалиев.

По его словам, объем операций за первое полугодие 2026 года превысил 2,2 триллиона сомов. Он также привел пример: в 2024-м объем регулируемого оборота рынка составлял 923 миллиарда сомов, а в 2025 году увеличился до 2,7 триллиона сомов.

Он напомнил, что для развития рынка цифровых активов в КР по инициативе президента ранее создан Национальный совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий, также создано Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям.

Работа продвигается по трем основным направлениям — совершенствовании нормативно-правовой базы, развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение прозрачности и безопасности рынка.

Развитие стейблкоинов и взаимодействие с Национальным банком по вопросам внедрения цифрового сома Нурлан Жумалиев обозначил, как приоритеты.

В КР на сегодня зарегистрированы 194 лицензированных поставщика услуг виртуальных активов, указал он.

Asia Innovation Forum 2026 — крупнейшая международная площадка Центральной Азии, объединяющая лидеров цифровой экономики, блокчейн-индустрии, искусственного интеллекта, финтеха, Web3 и инновационного бизнеса.