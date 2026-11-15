Фантастические облака Боома и фонтаны Бишкека: фото и видео читателей 24.kg﻿

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по октябрьскому Бишкеку, полюбуемся фантастическими облаками в Бооме и потрясающим закатом в Кара-Балте, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область.

Золотая осень, к сожалению, в Бишкеке уже проходит. Но это не помешает нам вспомнить, насколько красивой она была. Например, такой ее в Дубовом парке увидел Эмиль Жээнбеков.

Сейчас не работают и обновленные фонтаны на Аллее молодежи в центре Бишкека. Они радовали горожан и прохладой и красивой подсветкой. Фотографии там сделала Мээрим Акназарова.

И еще полюбуемся красивыми осенними розами, которые украшают Бишкек. Их фотографии сделал Николай Манаковский.

Теперь забираемся в горы, в район ледника Голубина. Туда дошел и сделал фотографии Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

После такого похода сделаем перерыв и немного отдохнем, полюбовавшись невероятным закатом. Фотографии сделала в Кара-Балте Асель Исаева.

Фантастические облака в Бооме поймал Рысбек Кененбаев. Видео он сделал 21 октября, и остается только удивляться, насколько богата на «выдумку» наша природа.

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Вот мы и добрались до Иссык-Куля, чтобы полюбоваться утром в Чолпон-Ате. Фотографии сделал Алмаз Карабалаев.

Отправляемся в Нарынский район. «Питомник «Бугу-Марал». Труды экологов дали плоды. Растет и поголовье, и среда обитания», — рассказал о своем видео Бакыт Шукуралиев.

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Кстати, мы создали интерактивную карту локаций, где делали фотографии или записали видео наши авторы. Для этого достаточно кликнуть по голубому значку на карте. Карта интерактивная, поэтому ее можно увеличивать и уменьшать, легко передвигать вправо и влево. И наверняка скоро отметок на карте с вашей помощью станет гораздо больше.

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