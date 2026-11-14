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24.kg

Магия богов, криптоаферы и жилищная комедия: премьеры сериалов следующей недели

12:00, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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С 16 по 22 ноября заметным событием станет возвращение популярного фэнтези-сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» (стартует третий сезон).

Любители реальных финансовых драм оценят проект «Альтруисты» о падении криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида, а российская линейка пополнится жестким детективом «Возвращенец», мелодрамой «Все в твоих руках» и камерной комедией «Понаехавшие» о соседях по квартире.

1

«Перси Джексон и Олимпийцы», фэнтези, третий сезон (20 ноября)

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В третьем сезоне продолжится знаменитая фэнтези-история, покорившая миллионы зрителей. Перси, Гроувер и их преданные друзья отправляются на новую, смертельно опасную миссию, чтобы спасти похищенную Аннабет Чейз и богиню Артемиду. Героям предстоит столкнуться с загадочным древним пророчеством, коварными ловушками и грозными силами поднимающихся Титанов, способными уничтожить весь привычный мир.

2

«Альтруисты», криминальная драма, премьера (19 ноября)

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Основатель крупной биржи мгновенно взлетел на вершину списков Forbes, но так же стремительно потерял все из-за краха Alameda Research. История Сэма Бэнкмана-Фрида и его партнерши Кэролайн Эллисон перерастает в громкую драму о мошенничестве, отмывании денег и тюремных сроках. Мечтая сколотить состояние и отдавать миллиарды на благотворительность, они в итоге превратились в своеобразных Бонни и Клайда эпохи криптовалют.

3

«Возвращенец», детектив, премьера (16 ноября)

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После контузии, полученной в зоне боевых действий, майор Константин Андреев переводится в Петербург и попадает в элитный отдел уголовного розыска. Его напарником становится Артем Белов — на первый взгляд, несерьезный парень, сын генерала, у которого все в жизни устроено. Но со временем становится ясно, что их объединяет неравнодушие к работе и человеческим судьбам. Вместе они сталкиваются с серией дел, за которыми проступает тщательно выстроенная система «теневого правосудия», где размываются понятия о законе и справедливости.

4

«Все в твоих руках», мелодрама, премьера (19 ноября)

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Жизнь музыканта Вани и бизнес-леди Ани — это два разных мира. По иронии судьбы они дважды встречаются на чужих свадьбах, между ними вспыхивает страсть, но каждую ночь она заканчивается утром расставанием. Спустя несколько лет они оказываются на одном празднике в третий раз. Только на этот раз невеста в белом платье — сама Аня. Кажется, судьба дает им последний шанс все исправить, пока не прозвучало «да». 

5

«Понаехавшие», комедия, премьера (16 ноября)

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По сюжету Саша (Анастасия Уколова) приезжает в Москву ради участия в конкурсе дизайнеров и останавливается на одну ночь у бывшего одноклассника Егора (Вадим Соснин). Но в квартиру внезапно возвращается давно съехавший сосед Егора Максим (Эюб Фараджев), которому негде жить, а следом появляется младшая сестра Саши — студентка Даша (Полина Гухман). В тот же день в квартиру заселяются дочь маминой подруги Анечка (Алана Чочиева), которая собирается найти в Москве обеспеченного жениха, и экс-муж Саши — напористый Антон (Филипп Ершов). Теперь друзья по обстоятельствам вынуждены жить вместе, вести войну за спальные места, ссориться и мириться, и все это втайне от эксцентричной хозяйки квартиры (Мария Маркова).

Премьеры и новые сезоны сериалов, которые вышли на этой неделе

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