Павел Дуров разрешил VPN-ботам в Telegram принимать платежи без ограничений на способы оплаты в «авторитарных странах».

По словам основателя мессенджера, для таких VPN-сервисов сделано исключение из общих правил, согласно которым цифровые услуги внутри Telegram необходимо оплачивать внутренней валютой — «звездами» (Stars).

Он отметил, что требование об использовании «звезд» распространяется на ботов и мини-приложения и связано с правилами магазинов приложений Apple и Google. При этом пользователи могут приобретать «звезды» за криптовалюту Grams через платформу Fragment.

Однако на VPN-ботов в государствах с авторитарными режимами эти ограничения не распространяются. Такие сервисы могут самостоятельно выбирать способы приема платежей, не ограничиваясь внутренней валютой Telegram.

«Они делают божье дело и могут принимать платежи любыми способами», — написал Павел Дуров в своем аккаунте.

При этом он не уточнил, какие страны в этом случае считать «авторитарными» и по каким критериям Telegram будет определять возможность применения исключения.