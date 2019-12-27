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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Обвинение в попытке захвата власти предъявлено депутатам и членам СДПК

Депутатам парламента Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой и членам партии СДПК Кундуз Жолдубаевой и Мээрбеку Мискенбаеву вручили уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти. Об этом 24.kg сообщила член партии Кундуз Ажибекова.

По ее словам, парламентариев и членов партии везут в Первомайский районный суд.

«Депутаты и члены партии были приглашены сегодня в 14.00 в следственную службу МВД. В 20.30 их вывезли для избрания меры пресечения», — сказала Кундуз Ажибекова.

Ирина Карамушкина и Асель Кодунарова подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест. Свидетелями по этому делу проходят Кундуз Жолдубаева и Мээрбек Мискенбаев.
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