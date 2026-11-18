ГКНБ пресек деятельность преступной группы, занимавшейся перевозкой и продажей наркотиков в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным спецслужб, наркотики переправляли в соседние страны.

В рамках уголовного дела задержали гражданина Кыргызстана.

Во время следственных мероприятий изъяли 7,2 килограмма наркотиков растительного происхождения. Кроме того, сотрудники госкомитета обнаружили 25,8 килограмма муляжей наркотических веществ.

По данным ГКНБ, их использовали для вовлечения людей в преступную группу и привлечения в качестве курьеров.

Вместе с тем спецслужбы выявили канал незаконной переправки иностранцев через слабоохраняемый участок государственной границы в обход официальных пунктов пропуска.

Уголовное дело возбудили по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Следствие устанавливает других возможных участников преступной группы.