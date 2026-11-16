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24.kg

Основателя Wildberries Татьяну Ким включат в новый санкционный список ЕС

20:23, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Основатель Wildberries Татьяна Ким войдет в новый санкционный список Евросоюза, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Официальное утверждение ограничений ожидается сегодня на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет ВВС.

По словам Барро, санкции затронут в общей сложности 145 физических и юридических лиц, в том числе нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

В проекте ограничений, с которым ознакомилось «Радио Свобода» (внесено в российский реестр «иноагентов»), говорится, что «Wildberries функционирует как сеть снабжения для российских военных, содействуя продаже товаров военного и двойного назначения».

В документе также отмечается, что «компания заключила стратегическое партнерство с банком «ВТБ» — организацией, в которой государству принадлежит контрольный пакет акций и которая включена в санкционный список Европейского союза».

Как писало «Радио Свобода», Евросоюз также планировал ввести санкции против еще нескольких российских бизнесменов, в том числе инвестора «Яндекса» и Ozon Александра Чачавы.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ («РВБ») заявили, что ограничения против Татьяны Ким не отразятся на ее работе. По утверждению фирмы, у «РВБ» нет активов в ЕС и она не ведет там деятельность.

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