Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной базе Али аль-Салем в Кувейте. Об этом заявили в пресс-службе армии ИРИ.

Указано, что целями ударов были американские системы ПВО Patriot, а также ракетные установки, находящиеся на базе.

«Сегодня рано утром боевые ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран нанесли удары по системам ПВО Patriot и пусковым установкам для беспилотников и ракет террористической армии США на базе Али аль-Салем в Кувейте», — говорится в заявлении.

​В результате операции были уничтожены системы ПВО Patriot и пусковые установки, используемые американскими военными.

В Тегеране назвали авиабазу важным транспортным узлом и одним из основных пунктов переброски сил США в Западную Азию.

Корпус стражей исламской революции также сообщил накануне об атаке беспилотниками американской радиолокационной системы на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

В КСИР заявили, что удар стал ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства Ирана американскими военными беспилотниками. Удары последовали вслед за атакой США по острову Кешм на юге Ирана.