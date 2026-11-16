Руд Педерсен о будущем розничной торговли в Центральной Азии

Руд Педерсен, председатель Наблюдательного совета Umai Group — одной из ведущих компаний Центральной Азии в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG), объединяющей Umai Retail, Forester, Ecoterra и Logopark — дал интервью European Supermarket Magazine, одному из ведущих европейских изданий о продуктовой рознице. Он рассказал о развитии современной розничной торговли в Центральной Азии, росте Umai Group и перспективах региона. Эта статья подготовлена на основе интервью.

«В продуктовом ритейле результаты работы компании видны каждому — это магазин рядом с домом, товары на полках, цены, уровень обслуживания. Но за привычной повседневной картиной стоит сложная система — производители, распределительные центры, тысячи людей, которые каждый день трудятся, обеспечивают поставки, управляют запасами, работают с покупателями. Это большой, взаимосвязанный механизм, который и определяет вклад современной торговли в экономику страны.

Недавно в интервью European Supermarket Magazine я говорил о перспективах продуктового ритейла в Центральной Азии и планах Umai Group. Для международной аудитории одна из главных тем — потенциал растущего потребительского рынка региона.

Для нас не менее важен другой вопрос: что развитие крупных ритейл компаний дает самому Кыргызстану — его жителям, специалистам и местным производителям?

За более чем 20 лет Umai Group прошла путь от розничного бизнеса до группы, объединяющей торговлю, дистрибуцию, логистику и транспорт. Кыргызстан — основа нашего бизнеса, а опыт, накопленный здесь, позволяет нам строить планы дальнейшего развития. Для нас рост — это не только новые магазины и увеличение продаж, это прежде всего долгосрочные инвестиции в людей, инфраструктуру и устойчивые связи с партнерами.

Рабочие места и профессиональные возможности

Сегодня Umai Group включает четыре подразделения. Одно из них — Umai Retail, в управлении которого в Кыргызстане более чем 175 магазинов под брендами Globus, «Народный», «Достор» и SPAR. Ежедневно их посещают более 300 тысяч покупателей. В розничном направлении работают свыше 7 тысяч 500 человек — от сотрудников магазинов до специалистов по закупкам, логистике, технологиям и управлению.

По мере развития современной торговли растет и потребность в новых компетенциях. Для организации стабильных поставок, эффективной работы складов и управления ассортиментом нужны профессиональные команды, способные работать с современными технологиями и сложными операционными процессами. Мы заинтересованы в том, чтобы такие специалисты развивались внутри страны и видели здесь возможности для своей долгосрочной карьеры.

Важно и то, чтобы такие возможности не ограничивались Бишкеком. Например, в нашей дистрибьюторской компании Forester работают более 1 тысяча 800 человек, а семь филиалов обеспечивают ее присутствие во всех регионах Кыргызстана. Развивая бизнес по всей стране, мы создаем рабочие места и укрепляем связи между производителями, торговыми точками и покупателями за пределами столицы.

Инфраструктура, без которой не бывает устойчивого роста

Покупателю важно, чтобы необходимые продукты были в наличии, сохраняли качество и оставались доступными по цене. Для этого недостаточно просто открывать новые магазины. По мере расширения сети нужно развивать склады, транспорт, системы учета и управления товарными запасами, а также логистику для продукции, требующей особых температурных условий.

Один из наших ключевых проектов — Logopark, распределительный центр класса А вблизи Бишкека. Это современные мощности по хранению продукции с разными температурными режимами, включая охлажденные и замороженные товары. Logopark обеспечит не только текущие, но и перспективные потребности сети. Строительство центра и расширение розничной сети входят в нашу инвестиционную программу, которую поддерживает финансирование Международной финансовой корпорации (IFC) объемом до 50 миллионов долларов США.

Мы стремимся инвестировать в такую инфраструктуру заранее, а не тогда, когда существующих возможностей уже перестает хватать. Современная логистика помогает точнее планировать поставки, сокращать потери и обеспечивать стабильное наличие товаров. В итоге это отражается на том, что действительно важно для покупателя: ассортименте, свежести продуктов, удобстве и соотношении цены и качества.

Ожидания покупателей при этом меняются. Цена по-прежнему остается одним из главных факторов выбора, но все большее значение имеют удобное расположение магазина, качество обслуживания и возможность купить все необходимое в одном месте. Развитие современного ритейла должно отвечать на эти запросы, не теряя из виду доступность повседневных покупок.

Расти вместе с локальными производителями

Сильная розничная сеть не может развиваться отдельно от компаний, которые поставляют ей товары. Для Umai Group сотрудничество с отечественными производителями — важная часть работы. По мере расширения сети мы можем давать поставщикам доступ к большему числу торговых точек и более предсказуемому спросу. Это помогает им планировать производство, инвестировать в качество и развивать собственный бизнес.

Особенно заметна роль логистики в работе со свежей продукцией. Надежные поставки и соблюдение температурных режимов имеют большое значение для производителей молочной продукции, овощей, фруктов и хлебобулочных изделий.

Чем эффективнее путь товара от производителя до покупателя, тем больше возможностей сохранить его качество и снизить потери.

Здесь важны не только наши собственные магазины. Forester поставляет товары более чем в 15 тысяч торговых точек по всей стране. Деятельность Ecoterra, которая занимается автомобильными и железнодорожными грузоперевозками, дополняет эту систему и связывает Кыргызстан с региональными и международными рынками. Вместе эти направления формируют инфраструктуру, необходимую для развития торговли и поставщиков.

Ответственность перед страной и ее жителями

Рабочие места и развитие инфраструктуры — важная часть вклада бизнеса в экономику, но не единственная. Мы считаем, что компания, которая строит планы на десятилетия вперед, должна участвовать в жизни местных сообществ. Поэтому Umai Group поддерживает инициативы в сфере детского спорта и творчества, сотрудничает с федерациями легкой атлетики и триатлона, помогает развитию образовательных инициатив и других общественных проектов.

Все это — часть нашей долгосрочной стратегии.

Каждый бизнес должен быть заинтересован в развитии страны, где живут его сотрудники и покупатели, работают партнеры и растут будущие поколения специалистов.

От Кыргызстана — к региональному развитию

Сегодня опыт, полученный в Кыргызстане, помогает нам выходить на новые рынки. Мы завершили приобретение сети «Вкусная корзинка», объединяющей 49 супермаркетов на юге Казахстана. Это наш первый выход за пределы Кыргызстана, и теперь Umai Group работает в двух странах Центральной Азии. В дальнейшем мы намерены развивать оба бизнеса, сохраняя узнаваемые местные бренды и учитывая особенности каждого рынка.

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При этом основа нашего бизнеса — в Кыргызстане, здесь — центр наших компетенций, мы инвестируем в рост сети, совершенствование логистики, технологий и развитие профессиональных команд. Региональный рост для нас — возможность применить накопленный опыт в новых условиях, одновременно укрепляя позиции на домашнем рынке.

Я убежден, что успех компаний, созданных в Кыргызстане, следует оценивать не только по числу открытых магазинов или географии присутствия. Не менее важно, какой вклад они вносят в развитие страны: создают ли они возможности для людей находить работу и строить карьеру у себя дома, открывают ли местным производителям новые рынки сбыта и делают ли качественные продукты доступнее для покупателей? Именно из таких конкретных результатов складывается долгосрочный рост — и бизнеса, и страны».