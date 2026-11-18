Интернет-издания Repost.uz, Pressa.uz и Oblako.uz столкнулись с массовыми атаками неизвестных, которые добиваются удаления публикаций из социальных сетей и требуют деньги за отзыв жалоб. Под угрозой оказываются не только отдельные материалы, но и сами аккаунты редакций.

Злоумышленники используют механизмы защиты авторских прав в Instagram и Facebook. Они массово направляют жалобы на новостные видеоролики и другие публикации, утверждая, что материалы якобы принадлежат им.

После получения такой претензии соцсеть может удалить публикацию и применить санкции к аккаунту. Повторные жалобы создают риск более серьезных ограничений, вплоть до полной блокировки страницы. Когда представители редакций пытаются связаться с заявителями и урегулировать ситуацию, неизвестные требуют деньги за отзыв претензий.

Атаки затрагивают не только новости, но и рекламные публикации. Их удаление может привести к нарушению договоренностей с рекламодателями, необходимости повторного размещения материалов и дополнительным финансовым потерям.

В некоторых случаях после блокировки аккаунтов с редакциями связываются посредники, предлагающие восстановить доступ за деньги. Они пытаются убедить пострадавших, что имеют связи с сотрудниками социальных платформ.

Редакциям приходится самостоятельно доказывать свои права на контент и добиваться пересмотра решений социальных сетей. При этом неясно, насколько тщательно платформы проверяют обоснованность жалоб и какие меры принимают против пользователей, злоупотребляющих механизмами защиты авторских прав.