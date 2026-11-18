В Бишкеке неизвестные напали на иностранного гражданина и отобрали у него 1 миллион долларов. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, нападение произошло 17 ноября примерно в 16.00 на улице Шабдана Баатыра (бывшая улица Льва Толстого). Забрав деньги, нападавшие скрылись.

В ГУВД столицы сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР. Сотрудники милиции устанавливают местонахождение подозреваемых и принимают меры для их задержания.

Расследование находится на особом контроле руководства МВД и ГУВД Бишкека.

Сумму похищенного и гражданство потерпевшего в официальном комментарии милиция не уточнила.