Успешно завершен проект по улучшению санитарно-гигиенических условий в двух школах Сокулукского района Чуйской области.

Проект «Улучшение санитарно-гигиенических условий в школах Чуйской области Кыргызской Республики», реализуемый при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) Институтом глобального социального вклада Университета Халлим и корейской НПО Global Civic Sharing (GCS), успешно завершил двухлетний полевой этап.

Инициатива направлена на снижение риска заболеваний, передающихся через воду, и обеспечение права сельских школьников на полноценное обучение за счет модернизации устаревших санитарных объектов в увязке с государственной политикой Кыргызстана по расширению доступа к питьевой воде.

Полностью модернизированы инфраструктура, система образования и управления в двух школах Сокулукского района. Прямыми бенефициарами стали около 2 тысяч учащихся. С 2025 года реализовано 5 этапов сотрудничества с участием 158 молодых людей из Кореи и Кыргызстана. Официальное завершение проекта и передача объектов — в марте 2027 года.

Целевыми объектами стали средние школы имени Токтогула Сатылганова (село Гавриловка) и имени Тологона Касымбекова (село Кожомкул) Сокулукского района. Основными бенефициарами выступили около 2 тысяч учащихся и педагогический коллектив обеих школ. Эффективность и институциональную основу проекта укрепило многостороннее взаимодействие с Министерством просвещения и Министерством здравоохранения КР, местными властями Сокулукского района и представительством Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Кыргызстане.

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Проект охватил четыре ключевых направления — воду (Water), санитарию (Sanitation), личную гигиену (Hygiene) и питание (Nutrition) — и реализовывался по трем векторам:

Инфраструктура: обновлены 15 санитарных объектов (туалеты и зоны для мытья рук), установлены 8 питьевых фонтанчиков, оборудованы 2 медицинских кабинета и 1 школьная столовая, разработано методическое пособие по эксплуатации и техобслуживанию.

Образование: созданы учебные и наглядные материалы с учетом возраста школьников, проведены интерактивные занятия.

Управление: сформированы лидерские группы «WaSH» из числа учителей и учащихся для самостоятельного развития культуры гигиены в школах.

5 этапов сотрудничества 158 молодых волонтеров из Кореи и Кыргызстана. Формирование потенциала для саморазвития

В основе достижений лежало тесное партнерство молодежи двух стран: с 2025 года 158 участников (58 корейских и около 100 кыргызстанских волонтеров) вели поэтапную работу в рамках пяти потоков. На первом этапе были проведены базовые исследования, со второго по четвертый — отремонтированы объекты, организованы гигиенические лагеря и сельские фестивали ко Всемирному дню мытья рук.

Итоговое мероприятие и «Совместная декларация WaSH»

Финальным аккордом полевой деятельности стало «Итоговое мероприятие по подведению результатов» 6 ноября в школе имени Тологона Касымбекова при участии главы представительства KOICA в КР Им Со Ен, представителей госорганов обеих стран, сотрудников WFP и более 200 учителей, учеников и родителей. Гости ознакомились с историями изменений от участников проекта, увидели танцевальный номер школьников о правилах мытья рук. По итогам встречи органы управления образованием, директора обеих школ и представители айыл окмоту подписали «Совместную декларацию WaSH», закрепив распределение обязанностей по содержанию объектов и непрерывному гигиеническому образованию.

Официальное завершение проекта намечено на март 2027 года, после чего полномочия по эксплуатации обновленных объектов полностью перейдут школам.

Ожидается, что при ответственном участии школ, органов местного самоуправления и сообщества достигнутые результаты прочно укоренятся как устойчивая культура школьной гигиены.