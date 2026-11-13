Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

Все американские базы от Западной Азии до Европы станут законной целью Тегерана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, в случае развязывания США очередной войны против Ирана все американские базы от Западной Азии до Европы станут законной целью Вооруженных сил ИРИ.

Он добавил, что «никакой безопасной дистанции и безопасного убежища для агрессоров не будет», а также отметил, что «никакой неприкосновенности для баз агрессоров не останется».

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А председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что «на этот раз географию войны будут определять Вооруженные силы Ирана».

«Презентация нового ракетного города Воздушно-космических сил КСИР является наглядным свидетельством решимости иранского народа защищать независимость, безопасность и территориальную целостность страны. За тем, что было представлено общественности, стоят многолетний труд ученых и инженеров..., которые даже в самых тяжелых условиях не прекращали работу и довели до конца этот масштабный и важный проект», — добавил он.

Ранее Тегеран заявлял о снятии ограничений на дальность полета ракет. Была представлена карта возможных ракетных ударов по территории стран Европы и городам Украины.

Reuters со ссылкой на четыре источника сообщало, что США сосредоточили на Ближнем Востоке достаточно сил для нанесения удара по Ирану в кратчайшие сроки.



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