Компьютерная игра Grand Theft Auto VI (GTA 6) еще до официального релиза собрала предзаказы на сумму более 1,5 миллиарда долларов и установила рекорды крупнейших игровых магазинов. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

По оценкам аналитиков, к 17 ноября 2026 года количество цифровых предзаказов GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S достигло примерно 15,88 миллиона копий. Общую стоимость оформленных заказов оценивают в 1,54 миллиарда долларов.

Таким образом, игра еще до выхода преодолела отметку в 1 миллиард долларов по объему предварительных продаж.

Sony и Microsoft сообщили, что GTA 6 стала самой предзаказываемой игрой за всю историю PlayStation Store и Microsoft Store.

Для сравнения, предыдущая часть серии — GTA 5, вышедшая в сентябре 2013 года, — заработала 1 миллиард долларов за первые три дня после релиза. GTA 6, согласно аналитическим оценкам, превысила эту сумму еще до начала официальных продаж.

Однако приведенные показатели пока не являются официальной статистикой разработчиков. Компания Rockstar Games и ее материнская компания Take-Two Interactive не раскрывали точное количество проданных по предзаказу копий.

Официальный релиз GTA 6 назначен на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

События новой части Grand Theft Auto разворачиваются в вымышленном американском штате Леонида, созданном по мотивам Флориды. Одним из главных мест действия станет Вайс-Сити — виртуальный аналог Майами.

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В центре сюжета окажутся два главных героя — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, история которых будет связана с преступным миром и масштабными криминальными событиями. Интерес к игре исключительно высокий. Первый трейлер GTA 6 за первые сутки набрал более 93 миллионов просмотров на YouTube.

Предыдущая часть серии, GTA 5, стала одной из самых коммерчески успешных видеоигр в истории, разойдясь тиражом более 230 миллионов копий.

Эксперты ожидают, что выход GTA 6 станет одним из крупнейших событий в мировой индустрии развлечений. Однако окончательные рекорды продаж можно будет оценить только после официального релиза.