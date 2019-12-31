Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаевой вручили еще четыре уведомления о подозрении

Официальному представителю СДПК Кундуз Жолдубаевой вручили еще четыре уведомления о подозрении. Об этом она рассказала 24.kg.

По ее словам, ее подозревают в захвате оружия, воспрепятствованию следствию, оставлению человека в опасности и причинении вреда здоровью человека. «Получается, у меня семь уведомлений. Есть еще подозрения в захвате заложников, попытке насильственного захвата власти и организации массовых беспорядков», — пояснила Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что ее имущество арестовали.

Суд отпустил Кундуз Жолдубаеву под домашний арест. Ранее она проходила свидетелем, как и Мээрбек Мискенбаев. Последний заключен под стражу в СИЗО-1.