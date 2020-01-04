Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано

Имущество депутата парламентской фракции СДПК Ирины Карамушкиной арестовано. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии социал-демократов Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, арест наложен на дом нардепа. В декларации за 2018 год указано, что у Карамушкиной имеется жилье площадью 146,5 квадратных метра.

Отметим, Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой вручено уведомление о подозрении в попытке насильственного захвата власти. Они заключены под домашний арест по решению суда до 9 февраля. Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова подозреваются также в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Кундуз Жолдубаева получила семь уведомлений о подозрении, включая также захват заложников, попытку насильственного захвата власти и захват оружия.