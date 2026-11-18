В рамках обсуждения вопроса об урегулировании ситуации вокруг Украины российская сторона включила в свои требования отказ НАТО от «любой военной деятельности» в том числе в Восточной Европе, на Южном Кавказе, а также в Центральной Азии. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неофициальный документ, в котором излагалась позиция Кремля.

Напомним, после перерыва с февраля очередной раунд переговоров Вашингтона, Москвы и Киева прошел 10−11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Официально стороны не раскрывали детали обсуждения.

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Издание утверждает, что получило копию документа от одного из участников переговоров. Другой источник, знакомый с ходом встречи, подтвердил его подлинность.

Документ датирован 10 ноября 2026 года. По информации NYT, в нем говорится, что Москва настаивает на пересмотре военного присутствия НАТО в Европе и соседних с Россией регионах.

В частности, Кремль требует:

вернуть военное присутствие НАТО к позициям 1997 года — до расширения альянса на восток;

отказаться от дальнейшего расширения НАТО;

прекратить военную деятельность альянса на территории Украины, в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии;

остановить поставки западного вооружения Украине.

Кроме того, Россия требует от стран Запада прекратить любые поставки оружия и военной техники Украине и принимать Украину в Евросоюз только при условии ее исключения из общей оборонной политики. Также Кремль настаивает на том, чтобы Франция и Великобритания не использовали свое ядерное оружие для обороны Европы.

Участники переговоров сообщили NYT, что в документе изложена стартовая позиция России. Российские представители, по словам собеседников издания, дали понять, что президент РФ Владимир Путин «может проявить гибкость» по тем или иным пунктам. При этом они заявили, что рассматривают период холодной войны и существовавший тогда Варшавский договор под руководством СССР как модель послевоенного устройства Европы.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили российской стороне, что с декабря 2021 года многое изменилось, и призвали Кремль «смотреть в будущее», говорится в статье.

Напомним, в Абу-Даби впервые с февраля прошли трехсторонние переговоры Вашингтона, Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Представители Великобритании, Германии и Франции присутствовали в Абу-Даби, но в переговорах официально не участвовали. С ними встретились только американская и украинская делегации.