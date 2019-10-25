Дело Атамбаева. Алгу Кылычева отпустили под домашний арест

Бывшего сторонника Алмазбека Атамбаева Алгу Кылычева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Уточняется, что Алга Кылычев подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. После этого правоохранители заявили ходатайство об изменении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сторонникам бывшего главы государства Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.