Президент Садыр Жапаров не давал поручений обеспечить успешную сдачу государственного языкового экзамена кандидатами на пост главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, комментируя последние высказывания Омурбека Суваналиева.

По словам Алагозова, глава государства действительно встречается с представителями различных политических сил, в том числе с гражданами, намеренными участвовать в президентских выборах.

На одной из таких встреч обсуждался вопрос кандидатов, которые не смогли пройти тестирование в государственном учреждении «Кыргызтест».

«Глава государства отметил, что закон позволяет повторно проходить тестирование, при необходимости — даже 10 раз. Однако никаких поручений обеспечить кому-либо прохождение теста не давалось», — сообщил Аскат Алагозов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что заявления Суваналиева не должны ставить под сомнение результаты других кандидатов, которые успешно сдали экзамен благодаря собственным знаниям и усилиям.

В качестве примера он привел Дастана Кадырова, который намеревался баллотироваться на пост президента.

По словам Алагозова, Кадыров публично рассказывал, что первоначально не смог сдать языковой экзамен, однако впоследствии успешно прошел повторное тестирование. При этом получить сертификат в установленный срок он не успел, из-за чего не смог подать необходимые документы в ЦИК.

«Если бы действительно существовало поручение обеспечить кому-либо успешное прохождение тестирования, как тогда объяснить эту ситуацию?» — задался вопросом пресс-секретарь.

Алагозов также заявил, что Садыр Жапаров выступает за равные условия для всех кандидатов, открытость, прозрачность и реальную конкуренцию на выборах.

Он отметил, что с началом избирательной кампании ожидается множество политических заявлений и слухов, за которыми могут стоять интересы различных политических сил.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Желание баллотироваться изъявили 11 граждан.