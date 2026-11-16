Экономика Кыргызстана за 10 месяцев: замедление роста и бум инвестиций

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — октября 2026 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 866 миллиардов 416,1 миллиона сомов. По сравнению с девятью месяцами 2025-го он увеличился на 10,5 процента. По итогам прошлого года цифра была 11,1 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Темпы увеличения ВВП за месяц немного снизились — по итогам сентября этого года рост составлял 10,8 процента.

Драйверами промышленности по итогам десяти месяцев стало производство химической продукции, очищенных нефтепродуктов и транспортных средств.

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии данных цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Валовой внутренний продукт

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты. Для графика мы используем пересчет в долларах. В обзоре же мы оперируем официальными данными в сомах.

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На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 48,9 процента, отраслей товарного производства — 36 процентов и чистых налогов на продукты — 15,1 процента.

Промышленность

Общий объем промышленного производства за десять месяцев составил 770 миллиардов 912,8 миллиона сомов. Он вырос на 5,2 процента по сравнению с январем — октябрем 2025 года. По сравнению с июлем (рост на 8,8 процента) есть заметные признаки замедления.

На повышение объемов промышленности заметно влияют следующие отрасли:

производство химической продукции — в 2,4 раза;

производство очищенных нефтепродуктов — в 1,8 раза;

производство деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 36,5 процента;

транспортных средств — в 38,3 процента;

производство строительных материалов — на 29,3 процента;

фармацевтической продукции — на 13,5 процента;

производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 10,1 процента.

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По итогам десяти месяцев заметно снизились объемы производства основных металлов (на 6,1 процента).

Сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром выросла на 7,1 процента.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост в 12,6 процента связан в основном с повышением сбора и распределения воды.

Как влияет на экономику сфера услуг

По итогам десяти месяцев этого года сектор услуг обеспечил 48,9 процента валового внутреннего продукта и растет по всем направлениям.

Лидирует здесь традиционно сектор торговли, который подпитывает высокий внутренний потребительский спрос. Общий оборот оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, достиг за десять месяцев 1 триллиона 889,2 миллиарда сомов и вырос за год на 4,3 процента.

Розничная торговля также увеличилась: объем продаж составил 723,5 миллиарда сомов сомов, увеличившись на 14,8 процента.

Предприятия в сфере услуг гостиниц и ресторанов с начала года заработали 60,4 миллиарда сомов, обеспечив рост на 7,6 процента.

У почтовых и курьерских услуг самый высокий рост в данной сфере — 12,7 процента (объем — достиг 2,8 миллиарда). Это связано с бумом электронной коммерции.

Услуги связи выросли на 6,5 процента и достигли 35,8 миллиарда сомов.

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта составил 60,7 миллиона тонн (рост на 9,4 процента). Пассажиропоток с начала года увеличился на 8,3 процента — до 577,1 миллиона человек.

Инвестиции в основной капитал

Резкое повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — октябрем 2025 года на 62,9 процента обеспечил рост как внутренних источников финансирования (в 1,6 раза), так и внешних инвестиций (в 1,8 раза).

Общий объем капиталовложений с начала 2026-го достиг 422 миллиарда 922,4 миллиона сомов.

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Основной объем инвестиций в январе — октябре этого года (80 процента от общего объема) направили на строительство жилья, объектов транспортной деятельности и хранения грузов, добычи полезных ископаемых, энергетики и образования.

Оценки экономики и прогнозы

Международный валютный фонд считает, что экономика региона Кавказа и Центральной Азии демонстрирует относительную устойчивость к последствиям конфликта на Ближнем Востоке, замедляя рост с 6,2 процента в 2025 году до 5,2 процента в 2026-м и 5 процентов в 2027-м.

Кыргызстан в числе лидеров. В частности, МВФ прогнозирует, что республика завершит год с ростом экономики в 9 процентов.

Средняя инфляция по региону составит 8 процентов в 2026 году и 6,7 процента в 2027-м. В Кыргызстане, по оценкам МВФ, показатель прогнозируется на уровне 12,7 и 14,3 процента.

Для минимизации внешних шоков МВФ рекомендует бороться за стабилизацию цен, формировать бюджетные резервы через адресную поддержку населения вместо широких субсидий в виде разового поднятия зарплат.

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Евразийский фонд стабилизации и развития отмечает: экономику Кыргызстана поддерживают масштабные капитальные расходы, однако рост тарифов на электричество и скачок цен на ГСМ усилили инфляцию:

По его прогнозу инфляция в Кыргызстане по итогам 2026 года достигнет 11,6 процента (сейчас уже 11,1 процента). Возвратом в целевой коридор Национального банка (5–7 процентов) эксперты ожидают только в 2028–2029 годах.

Кроме того, аналитики ЕФСР указывают на рост кредитной зависимости населения — на 44,5 процента (по данным июня 2026 года) и увеличение проблемных ссуд — до 11,3 процента.

Отмечают они и снижение объема денежных переводов из России на 11,6 процента. Эти деньги всегда подпитывали внутренний спрос и помогали многим жить чуть лучше. Уменьшение переводов связано в том числе и с ужесточением миграционного законодательства в России.

Тем не менее Индекс деловой активности (PMI), рассчитанный Гарантийным фондом совместно с Министерством финансов, в октябре 2026 года достиг 58,7 пункта (против 58,1 пункта в апреле). Это говорит о расширении деловой среды за счет промышленности, строительства и внутреннего спроса.