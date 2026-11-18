В связи с обращениями жителей «Городка строителей» специалисты МП «Бишкектеплоэнерго» провели обследование внутридомовой системы отопления.

По данным мэрии, установлено, что причиной недостаточного теплоснабжения стали самовольные изменения, внесенные жильцами в систему отопления. В частности, выявлены сужение трубопроводов, замена труб меньшим диаметром, а также дополнительные изгибы и соединения, которые препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя.

Такие изменения нарушают гидравлический режим системы отопления, из-за чего тепло распределяется неравномерно и отдельные помещения не получают необходимого количества тепла.

Для восстановления нормального теплоснабжения необходимо привести внутридомовые инженерные сети в соответствие с проектной документацией и устранить выявленные нарушения.

МП «Бишкектеплоэнерго» призывает жителей не вносить самовольные изменения в системы отопления, поскольку подобное вмешательство может нарушить циркуляцию теплоносителя и негативно повлиять на теплоснабжение всего дома.