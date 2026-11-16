Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая состоится на полях саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Лидеры всех трех государств подтвердили свое участие.

Белый дом информирует, что основными темами, как ожидается, станут сокращение ядерных вооружений и война в Иране.

Тема войны в Украине обсуждаться не будет, пишут СМИ. Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что Вашингтон придерживается «совершенно иной линии переговоров» в отношении Киева и Москвы.

«Китай не является частью этой линии переговоров, поэтому обсуждение украинского вопроса на данной встрече представляется неуместным», — сказал он.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа в преддверии встречи с Владимиром Путиным поддержать европейских союзников в вопросе защиты Украины.

«Я хочу еще раз четко донести наше послание США: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в одной команде с Европой и с Украиной, и давайте вместе работать над достижением подлинного мира в Украине», — заявил он.

По данным Reuters, Дональд Трамп не планирует проводить личную встречу с президентом Владимиром Путиным.