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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Суд снял ограничение на ознакомление с материалами дела

Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство защитников фигурантов уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом 24.kg сообщили юристы. 

По их словам, теперь они и подследственные смогут беспрепятственно завершить изучение всех 80 томов. После завершения процедуры дело направят в Генпрокуратуру для передачи в суд. 

Ранее сообщалось, что число подозреваемых по делу о событиях в Кой-Таше увеличилось до 19 человек

Трое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов, экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев и член народного штаба Амантур Жамгырчиев  — заключили сделку со следствием, их дела выделили в отдельное производство.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142321/
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