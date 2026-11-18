Легендарный футболист Лионель Месси намерен запретить Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) использовать его имя и фотографии в коммерческих целях. Причиной стали финансовые скандалы вокруг руководства организации и конфликты с рекламными партнерами спортсмена.

По данным журналистов аргентинского издания Clarin, 39-летний футболист привлек юристов для подготовки официального требования к президенту ассоциации Клаудио Тапии и другим руководителям. Документ должен запретить использование имени, фотографий и видеозаписей с участием Лионеля Месси для получения коммерческой выгоды. При этом источники расходятся во мнениях: одни утверждают, что письмо уже отправлено, другие — что оно пока готовится к отправке.

Одной из причин конфликта стала рекламная кампания во время чемпионата мира 2026 года. Тогда ассоциация разрешила аргентинскому производителю пива использовать изображение Лионеля Месси, хотя у футболиста действовал контракт с конкурирующим американским брендом. Из-за этого семье спортсмена пришлось объясняться с его международными спонсорами.