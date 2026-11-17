В городе Оше начались рейды в гостиницах и домах, сдаваемых в аренду. Об этом сообщает УВД Ошской области.

По его данным, специальные рейдовые мероприятия направлены на выявление нарушений законодательства в сфере предоставления гостиничных услуг и сдачи жилых помещений в аренду, а также на предупреждение правонарушений и преступлений.

Рейды проводятся в целях исполнения требований распоряжения кабмина и распоряжения МВД Кыргызской Республики.