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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях

Экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву вручено окончательное уведомление о подозрении в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом 24.kg рассказал адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, изначально Канат Сагымбаев проходил фигурантом по статьям «Организация покушения на насильственный захват власти», «Организация массовых беспорядков и призывы к насилию над гражданами», «Организация захвата заложников», «Пособничество в убийстве» УК КР.

Позже его обвинили в пособничестве в покушении на убийство, применении насилия или угрозы применения насилия в отношении представителя власти, организации воспрепятствования деятельности следователя и организации применения насилия в отношении органа дознания. Канату Сагымбаеву вменяют также злоупотребление должностным положением и организацию хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сам Канат Сагымбаев считает все обвинения абсурдными.

«Я следствию никакого воспрепятствования не оказывал. Когда на территорию дома Алмазбека Атамбаева ворвались неизвестные люди в масках, они не представлялись. Откуда я мог знать, что  это следователи или орган дознания, ведь они все были в масках и с оружием. Я считаю, что все это спланировано. Мне следствие не раз предлагало сотрудничество взамен на освобождение от уголовной ответственности», — заявил Канат Сагымбаев.

Отметим, он заключен под стражу в СИЗО-1 до 9 февраля. Следствие по делу о беспорядках в Кой-Таше завершено

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев заключили сделку со следствием. Их дела выделены в отдельное производство. 

После ознакомления дело будет направлено в Генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Адвокат бывшего президента страны Сергей Слесарев отметил, что процесс, вероятнее всего, будет закрытым. 
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