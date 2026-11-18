В Кыргызстане не допустили ввоз 22,5 тонны огурцов из Афганистана из-за несоответствия фитосанитарным требованиям и отсутствия необходимой маркировки. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Нарушения выявили специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений во время проверки на фитосанитарном контрольном пункте «Кен-Сай» в Джалал-Абадской области.

Партию огурцов вернули отправителю. Какие именно фитосанитарные требования были нарушены, в ведомстве не уточнили.