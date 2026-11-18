В Кыргызстан не пропустили 22,5 тонны огурцов из Афганистана
В Кыргызстане не допустили ввоз 22,5 тонны огурцов из Афганистана из-за несоответствия фитосанитарным требованиям и отсутствия необходимой маркировки. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Нарушения выявили специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений во время проверки на фитосанитарном контрольном пункте «Кен-Сай» в Джалал-Абадской области.
Партию огурцов вернули отправителю. Какие именно фитосанитарные требования были нарушены, в ведомстве не уточнили.
В 2025 году товарооборот между Кыргызстаном и Афганистаном составил 33,3 миллиона долларов. Кыргызстан экспортировал в Афганистан товары на 29,25 миллиона долларов, а импортировал — на 4,07 миллиона долларов. Такие данные приводит Trading Economics со ссылкой на базу ООН UN Comtrade.
В числе поставок из Афганистана — овощи и корнеплоды на 115,2 тысячи долларов, а также фрукты и орехи на 170 тысяч долларов.