Тюремный пролетариат. Как в ГСИН создают производство за колючей проволокой

В колониях Кыргызстана активно развивают производство: открывают швейные, столярные и сварочные цеха, пекарни, кирпичные и макаронные производства. Перед началом работы осужденных обучают ремеслу. По данным ГСИН, все добровольно, но число желающих растет.

Всего по Кыргызстану открыли более 30 подобных производств. В госслужбе связывают это с искоренением многолетнего царствования «тюремный понятий» в учреждениях исполнения наказаний.

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Чтобы наглядно показать, как формируется своеобразный тюремный пролетариат, Государственная служба исполнения наказаний организовала двухдневный пресс-тур. Мы посетили три учреждения, включая женскую колонию, и посмотрели, как работают осужденные и какие профессии они осваивают.

От швейного цеха до кирпичного завода

Одно из основных направлений — швейное производство. Это ведущая отрасль легкой промышленности Кыргызстана. В цехе учреждения № 16 работают 68 осужденных. Они шьют продукцию для продажи на маркетплейсе Wildberries и поставок за рубеж.

Как рассказал начальник отдела производства ГСИН Медер Богишев, часть работников освоила швейное дело в учреждении, другие имели опыт работы до заключения.

В женском учреждении № 2 швейный цех выполняет и государственные и частные заказы. Здесь шьют специальную одежду, в том числе робу и фуфайки, спортивные и повседневные вещи. По словам заместителя начальника учреждения по материально-техническому обеспечению и производству Мунары Абдикеримовой, в цехе работают 110 человек.

При учреждении действует училище, где можно пройти шестимесячные курсы и получить сертификат. Помимо швейного дела, осужденных обучают кулинарии, работе с компьютером, электрике, маникюру и другим профессиям.

Есть и более тяжелые производства. Например, в учреждении № 16 осужденные изготавливают кирпич. Сначала высушенные изделия укладывают в печь и обжигают при температуре выше тысячи градусов. После готовый кирпич выгружают, сортируют и отправляют на склад.

По словам одного из работников, печь работает непрерывно — пока с одной стороны достают готовую продукцию, с другой загружают новую партию заготовок.

В макаронном цехе этого учреждения работают восемь человек. Они производят около пяти видов изделий. Готовую продукцию поставляют в другие учреждения, детские дома и военные подразделения.

«У нас все работает в обычном режиме. Сначала замешивают тесто, затем оно поступает в аппарат, после готовую продукцию отправляем в сушилку. Работа у нас налажена, никто никому не отказывает, все дружно помогают друг другу», — рассказал осужденный Эльдияр (имя изменено).

Работа как часть срока

В ГСИН говорят, что задача производств — не только выпускать товары, но и подготовить осужденных к жизни после освобождения.

« «Одна из функций и задач нашей службы — ресоциализация, то есть получение осужденными новых навыков, возвращение их в общество» Медер Богишев

По его словам, труд помогает получить профессию, а после освобождения — найти работу и не возвращаться в колонию. В качестве примера он привел осужденных, которые до заключения умели шить и теперь передают навыки другим.

Один из работников швейного цеха учреждения № 16 рассказал, что сначала осужденные занимались ремонтом одежды. Позже администрация заметила их навыки, пригласила технологов и инвесторов. Так появился большой швейный цех, куда сначала привезли около 70 машин.

«Постепенно инвесторы менялись, но производство развивалось. Их заинтересовали наши объемы и качество работы. Клиенты приходят и заказывают платья, спортивную и школьную одежду, в том числе брюки. Шьем и современные модели — оверсайз, топы и другие вещи», — рассказал Александр (имя изменено).

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Работа организована пооперационно: один человек пришивает карман, другой устанавливает молнию, третий выполняет следующую операцию. Сам Александр познакомился с шитьем до заключения. Этому его научила мама.

«Моя мама была портной, шила платья и научила меня ремеслу. Здесь я поделился знаниями с другими, некоторых обучил. Сейчас они стали профессионалами. Со временем у каждого проявляются свои способности: кто-то даже придумывает и шьет для себя необычные вещи», — рассказал он.

Зарплата, иски и помилование

Осужденные получают полноценную заработную плату. Часть денег направляют на погашение исков по уголовным делам и алиментам. Удержания проводят через бухгалтерию с учетом предусмотренных законодательством отчислений.

Работу могут учитывать при рассмотрении ходатайства о помиловании. Медер Богишев отметил, что администрация учреждения дает трудоустроенным осужденным положительные характеристики.

«То, что они заняты трудом, играет большую роль. Со стороны администрации учреждений дается положительная характеристика, которая для осужденных очень важна», — сказал представитель ГСИН.

Зарплату осужденные получают сдельную. Ее размер зависит от объема выполненной работы.

«Например, если нужно сшить тысячу изделий, над одним работают несколько человек. Заработок распределяют между всеми в зависимости от их вклада и скорости работы», — рассказал заключенный Александр.

Инвесторам предлагают рабочую силу и льготы

Для привлечения бизнеса ГСИН предлагает предпринимателям сотрудничать с государственным предприятием «Келечек». Медер Богишев рассказал, что учреждения уголовно-исполнительной системы и госпредприятие освобождены от налога на прибыль и НДС в рамках налогового законодательства.

«У нас есть рабочие руки 24 часа в сутки», — отметил он, обращаясь к потенциальным инвесторам.

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По словам начальник отдела производства, в учреждениях ГСИН открыто более 30 производств. Еще по нескольким проектам заключили договоры и меморандумы. Общий объем инвестиций он оценил более чем в миллиард сомов, уточнив, что это предварительные данные. Таким образом, производство в колониях развивается сразу по нескольким направлениям. Предпринимателям предлагают готовые площадки, налоговые преференции и работников, а ГСИН рассчитывает на расширении занятости осужденных.

Ведомство планирует довести долю работающих осужденных до 100 процентов. В государственной службе считают, что труд поможет им получить профессию, погасить долги и подготовиться к возвращению в общество.