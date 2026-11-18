Президент США заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Владимиром Путиным в Шэньчжэне, если будет такая возможность. Об этом он рассказал по прибытию в столицу Филиппин Манилу для участия в 49-м саммите АСЕАН.

Дональд Трамп указал, что готов провести отдельную встречу с президентом России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, приедет ли на саммит АТЭС глава КНДР Ким Чен Ын, президент США отметил, что тому «понравилось бы». «Посмотрим, что будет», — добавил он.

Глава Белого дома также добавил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным, однако пока не располагает информацией о перспективах такой встречи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин затронет вопрос гуманитарной миссии в Константиновке на встрече с Дональдом Трампом. По его словам, к организации процесса может снова подключиться первая леди США Мелания Трамп, которая уже выступала посредником при гуманитрной операции в Алешках.

Напомним, 19 ноября 2026 года в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые состоится диалог на высшем уровне с участием председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.