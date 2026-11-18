Google Play назвал лучшие приложения и игры 2026 года и подвел итоги ежегодной премии Best of Google Play.

«Сегодня мы называем лауреатов нашей ежегодной премии Best of Play и отдаем должное невероятному творчеству, энтузиазму и техническому мастерству разработчиков. Успех Google Play — это заслуга создателей приложений и издателей, которые наполняют платформу качественным контентом. Наша премия призвана привлечь особое внимание к их выдающимся достижениям — как внутри магазина приложений, так и за его пределами», — говорится в пресс-релизе корпорации.

Лучшим приложением названо Notability: AI & PDF Notes — цифровой блокнот для учебы, работы и продуктивности, разработанный специально для Android. Приложение превращает устройство в рабочее пространство с поддержкой ИИ — здесь можно обсуждать учебные материалы, создавать органайзеры, генерировать персональные тесты и оптимизировать рабочие процессы.

Лучшей игрой стала Arknights: Endfield — за глубокий сюжет и красочные пейзажи, динамичные бои в реальном времени, ярких персонажей, а также глубокие механики строительства и управления производством.

Лучшим приложением для разных устройств признано Strava: Run, Bike, Walk. Оно объединяет все аспекты тренировок, обеспечивая удобство использования на разных экранах: можно легко фиксировать количество повторений без помощи рук с помощью часов на базе Wear OS, а затем одним взглядом оценивать прогресс за неделю через виджет на экране блокировки.

Лучшей игрой для разных устройств стала Moonlight Peaks, позволяющая насладиться простой и размеренной жизнью — будь то уход за волшебными растениями или развитие отношений с оборотнями. Для долгих сессий игра позволяет легко переключаться на ПК (через Google Play Games) или Chromebook.

Среди приложений 2026 года в отдельных номинациях отмечены: Qobuz: Music & Editorial (лучшее для развлечений), Wispr Flow: AI Voice-to-Text (самое инновационное), ibis Paint X (лучшее для творчества), Spark: Daily Learning Puzzles (лучшее для развития навыков), Notability: AI & PDF Notes (лучший помощник для продуктивности), Sofascore: Live Sports Scores (лучшее для спортивных болельщиков), Riley: Emotion & Mood Tracker (лучшее «скрытое сокровище»), Superfonik: Kids Learn to Read (лучшее для детей и семьи), Pocket Casts — Podcast App (лучшее для умных часов), BandLab: Music Maker & Studio (лучшее для больших экранов), Audible: Audiobooks & Podcasts (лучшее для автомобилей), MLB (лучшее для XR).

Среди игр 2026 года лучшей многопользовательской названа Warframe, лучшей игрой, в которую легко начать играть, — Subway Surfers City, лучшей инди-игрой — Deep Rock Galactic: Survivor, лучшим сюжетом — Sea of Stars, лучшей развивающейся игрой — Zenless Zone Zero.

Google ежегодно выбирает лучшие игры и приложения, опубликованные на платформе Play Маркет, отдавая дань уважения их разработчикам.