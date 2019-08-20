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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (135)

ГКНБ нашел призывы к межрегиональной вражде в записи «громить ошских»

В высказываниях Фархата Баабиева содержатся открытые призывы к межрегиональной вражде. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В спецслужбах проверили аудиозапись с призывами «громить ошских», которая 15 августа опубликована в YouTube. В соцсетях распространен телефонный разговор между Фархатом Баабиевым и неким Аманом, направленный на возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды.

«В ходе беседы Фархат Баабиев с парнем по имени Аман отмечает о необходимости разжигания межрегиональной розни на территории Чуйской области путем избиения, а также поджога бизнеса и домов выходцев Ошской области», — отметили в ГКНБ.

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По факту начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 313 (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК КР.

В рамках уголовного дела назначена лингвистическая экспертиза, производство которой поручено Государственной судебно-экспертной службе.

В заключении указано, что в высказываниях Фархата Баабиева содержатся открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды, насилию над гражданами.

В исследованных текстах содержатся призывы и намерения, направленные на подготовку достаточной почвы для реализации государственного переворота и свержения существующей власти путем осуществления погромов, поджогов и массовых беспорядков.

В отношении Фархата Баабиева избрана мера пресечение в виде заключения под стражу на время следствия.
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