Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Указано, что встреча лидеров США, России и Китая состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне.

На полях саммита АТЭС стороны могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране, ситуацию вокруг Северной Кореи и конфликт в Украине.

«Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено разработке амбициозного соглашения о контроле над ядерными вооружениями», — говорится в публикации.

Также стороны могут обсудить ситуацию вокруг Ирана, Украины и Северной Кореи.

Последний раз Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным в августе прошлого года на Аляске. Си Цзиньпин посетил Вашингтон в сентябре с государственным визитом.