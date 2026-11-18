В Бишкеке вазоны с озеленением, установленные у знаменитого павильона «Ак-Суу», уже разрушаются. Об этом сообщила читательница.

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По ее словам, они не простояли и полугода. «Весной отреставрированный объект открыли, облагородили только часть территории. Но красота продержалась недолго. Сначала погибли молодые ели, их просто выкопали и выкинули. Ничего взамен не посадили. Теперь разрушаются вазоны. Очень некачественная работа исполнителей. К следующей весне тут еще что-нибудь да придет в негодность», — написала она.

Павильон «Соки — Воды», который многим знаком в нынешнем виде, построен в 1949-м. Первый — деревянный — на этом же месте возвели еще в 30-х годах, когда открыли месторождение минеральной воды Аксу в ущелье под Бишкеком.

Внутри павильона находится известная скульптура «Девушки с фруктами на голове», которую создала скульптор Ольга Мануйлова.

Объект был отреставрирован и весной наконец начал принимать гостей.

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