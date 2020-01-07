Наша гордость. Кыргызстанцы, которые удивили нас в 2019 году

В 2019 году у кыргызстанцев было немало причин для гордости за соотечественников. Первыми на ум приходят спортсмены, но и представители других профессий отличись поступками и достижениями. Об этих людях в уходящем году писали СМИ, их показывали по телевидению, о них говорил интернет.

24.kg решило вспомнить людей, которые удивили нас в уходящем 2019 году.

1 Чемпионка мира Чемпионка мира

Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова на чемпионате мира - 2019 по борьбе

Пожалуй, одним из самых запоминающихся событий в спортивной сфере стала победа Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира.

Айсулуу Тыныбекова стала первой кыргызстанкой, добившейся такого успеха.

Спортсменку практически сразу после победы поздравил по телефону президент КР Сооронбай Жээнбеков, а позднее вручил сертификат на трехкомнатную квартиру.

2 Защитила титул Защитила титул

Фото gettyimages.com. Валентина Шевченко с чемпионским поясом UFC

Следили кыргызстанцы и за боями Валентины Шевченко на турнирах UFC. В этом году она дважды защитила титул чемпионки мира по смешанным единоборствам, выигранный в декабре 2018 года.

В апреле Валентина Шевченко впервые за восемь лет прилетела на родину.

В аэропорту ее встречали болельщики, бойцы ММА и журналисты. Власть представляла вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. На следующий день со спортсменкой встретился президент Сооронбай Жээнбеков. Он наградил ее орденом «Данк».

3 Секс-символ Кубка Азии Секс-символ Кубка Азии

Фото AFP. Виталий Люкс во время матча с Филиппинами

Сборная футбола впервые участвовала в Кубке Азии и вышла в плей-офф. Во многом благодаря Виталию Люксу, который в решающем матче группового этапа забил три гола.

Издание The Peninsula Qatar даже назвало Виталия Люкса секс-символом Кубка Азии.

К сожалению, в 1/8 финала сборная проиграла, но, тем не менее, болельщики встречали футболистов с оркестром и овациями, а президент Сооронбай Жээнбеков наградил государственными наградами тренеров и игроков.

4 Обезвредила преступника Обезвредила преступника

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Водитель троллейбуса Светлана Тургумбаева

В конце ноября бишкекчан шокировала новость, что в троллейбусе мужчина пытался напасть на пассажиров с ножом.

Обезвредить и задержать злоумышленника милиции помогла водитель троллейбуса — Светлана Тургумбаева.

Мэр Бишкека поблагодарил инспекторов, а работницу столичного троллейбусного парка наградил именными часами.

5 Первым пришел на помощь Первым пришел на помощь

Фото 59.ru. Кыргызстанец Бекзат Максатбек улуу пришел на помощь пассажирам автобуса

Еще один кыргызстанец Бекзат Максатбек уулу отличился в Перми. Он помог спасти пассажиров автобуса, попавшего в ДТП.

Автобус врезался в бетонную стену. В салоне находилось 59 человек. В аварии погибла женщина, 34 пассажира были доставлены в больницы.

Бекзат один из первых остановился возле места происшествия и оказал первую помощь пострадавшим.

В Перми он живет с родителями и младшим братом, работает водителем такси. Общественный совет при ГУ МВД РФ по Пермскому краю вручил 20-летнему таксисту благодарственное письмо и книгу.

6 Успешный дебют Успешный дебют

Фото из интернета. Бекзат Пирматов получил спецприз жюри Всемирного Азиатского кинофестиваля, проходящего в Лос-Анджелесе

Немало удивила кыргызстанцев и премьера фильма молодого режиссера Бекзата Пирматова. Кинолента «Аврора» получила специальный приз жюри Всемирного Азиатского кинофестиваля, прошедшего в ноябре в Лос-Анджелесе.

Фильм «Аврора» сразу же выдвинули на соискание «Оскара» от Кыргызстана и он попал в лонг-лист премии киноакадемии.

Кинокартину также показали на международном фестивале «Московская премьера» в конкурсе полнометражных фильмов.

7 Культурный прорыв Культурный прорыв

Фото Виталия Пустовалова . Награждение Фаруха Садыркулова

Работники культурной сферы тоже не раз заставили кыргызстанцев порадоваться их успехам.

Ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Фарух Садыркулов стал лауреатом международного конкурса «Молодой балет мира — 2019».

В конкурсе приняло участие более 50 танцовщиков из 15 стран мира. Фарух Садыркулов получил бронзовую медаль в старшей группе.

8 Литературный бум Литературный бум

Фото пресс-службы «Открытой Евразии». Участники фестиваля

Приятно удивили и кыргызстанцы, которые оказались среди победителей Восьмого открытого Евразийского литературного фестиваля — единственного, который продвигает евразийскую литературу и культуру на международном уровне.

В категории «Проза» третье место занял Темирбек Джолдобаев. Второе место в категории «Поэзия» завоевала Сагынбубу Беркиналиева (Жозефина). В категории «Публицистика» Акылбек Джуманалиев занял третье место.

9 Поет романсы Поет романсы

Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Лауреат второй премии Жанарбай уулу Миран

Миран Жанарбай уулу стал лауреатом XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада».

В конкурсе участвовали более 500 исполнителей из разных стран мира, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из России, Македонии, Казахстана, Китая, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Нашу страну представил уроженец Нарынской области, студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Кыргызстанцу вместе с Валерией Андреевой из Кемерово присуждена вторая премия.

10 Модель мирового бренда Модель мирового бренда

Фото из интернета. Бегимай Карыбекова

Бегимай Карыбекова удивила своей красотой и не только кыргызстанцев, но и представителей всемирно известного бренда Emporio Armani. Она завоевала титул «Мисс Кыргызстан» в 2017 году, а в 2019-м стала лицом итальянского дома моды. На своей странице в Facebook она отметила, что ее труд на подиуме наконец-то дает плоды.

В 2016 году Бегимай Карыбекова принимала участие в другом международном конкурсе красоты — «Мисс Интерконтиненталь», который проходил в столице Шри-Ланки, однако не смогла попасть в топ-15. Но девушке удалось сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе.

11 Креативный светильник Креативный светильник

Фото sputnik.kg. Дизайнер Ильзат Каримов

Молодой дизайнер Ильзат Каримов поразил испанского производителя Mantra, который объявил конкурс на создание концепции оригинального светильника.

Работа кыргызстанца под названием Garza, что с испанского переводится как «цапля», стала победителем конкурса, и будет продаваться в 55 странах мира.

Дизайнер отметил, что создать светильник в виде цапли его вдохновила китайская живопись. Его работа стала лучшей из 576, участвующих в конкурсе. Идеи оценивались не только с точки зрения креативности, но и с точки зрения реализуемости.

12 Заслуженная награда Заслуженная награда

Фото со страницы PRI в Facebook. Чолпон Джакупова и директор PRI Азамат Шамбилов

За волю, принципиальность, справедливость и профессиональную правовую терапию общества награды удостоена глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. Она получила премию в области прав человека PRI Human Rights Award 2019, которую ей вручила организация Penal Reform International in Central Asia (Международная тюремная реформа).

Премию вручают каждый год юристам, активистам и журналистам, которые внесли значительный вклад в области защиты прав человека.

13 Признание правозащитника Признание правозащитника

Фото Алексея Петрушевского. На вручении премии по правам человека

Престижную премию также получил правозащитник Алексей Петрушевский. Награду Французской государственной консультативной комиссии по правам человека ему вручили в Международный день защиты прав человека — 10 декабря.

Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы (ЦРДМ).

В последнее время на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились. В марте 2019 года Петрушевского уволили. Летом возбудили уголовное дело. Его обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением будучи директором центра.

14 За помощь беженцам За помощь беженцам

Фото UNHCR/Chris de Bode. Лауреат премии Нансена 2019 года Азизбек Ашуров

Юрист из Кыргызстана Азизбек Ашуров стал лауреатом премии Нансена 2019 года, учрежденной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за заслуги в оказании помощи тысячам лиц без гражданства в республике.

Азизбек Ашуров и организация «Юристы Ферганской долины без границ» помогли более чем 10 тысячам человек получить гражданство Кыргызстана.

Ашуров помогает беженцам с 2003 года. Основав организацию «Юристы Ферганской долины без границ», он помог более чем 10 тысячам человек, включая около двух тысяч детей.

15 Лучшие учебники «Русского языка» Лучшие учебники «Русского языка»

Фото kaktus.media. Людмила Бреусенко и Татьяна Матохина

Учебники «Русского языка» для 5-го и 6-го классов авторов Людмилы Бреусенко и Татьяны Матохиной победили на VI Международном педагогическом форуме.

Новость не могла не обрадовать кыргызстанцев, потому как на протяжении прошлого года новые книги вызывали шквал критики.

В них нашли кучу ошибок, многие издания поступили в школы только к последнему звонку. Выпуск комплектов для 5-го и 6-го классов выявил массу проблем, которые накапливались в книгоиздании годами.