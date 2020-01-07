Наша гордость. Кыргызстанцы, которые удивили нас в 2019 году

В 2019 году у кыргызстанцев было немало причин для гордости за соотечественников. Первыми на ум приходят спортсмены, но и представители других профессий отличись поступками и достижениями. Об этих людях в уходящем году писали СМИ, их показывали по телевидению, о них говорил интернет.
24.kg решило вспомнить людей, которые удивили нас в уходящем 2019 году.
Пожалуй, одним из самых запоминающихся событий в спортивной сфере стала победа Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира.
Айсулуу Тыныбекова стала первой кыргызстанкой, добившейся такого успеха.
Спортсменку практически сразу после победы поздравил по телефону президент КР Сооронбай Жээнбеков, а позднее вручил сертификат на трехкомнатную квартиру.
Следили кыргызстанцы и за боями Валентины Шевченко на турнирах UFC. В этом году она дважды защитила титул чемпионки мира по смешанным единоборствам, выигранный в декабре 2018 года.
В апреле Валентина Шевченко впервые за восемь лет прилетела на родину.
В аэропорту ее встречали болельщики, бойцы ММА и журналисты. Власть представляла вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. На следующий день со спортсменкой встретился президент Сооронбай Жээнбеков. Он наградил ее орденом «Данк».
Сборная футбола впервые участвовала в Кубке Азии и вышла в плей-офф. Во многом благодаря Виталию Люксу, который в решающем матче группового этапа забил три гола.
Издание The Peninsula Qatar даже назвало Виталия Люкса секс-символом Кубка Азии.
К сожалению, в 1/8 финала сборная проиграла, но, тем не менее, болельщики встречали футболистов с оркестром и овациями, а президент Сооронбай Жээнбеков наградил государственными наградами тренеров и игроков.
В конце ноября бишкекчан шокировала новость, что в троллейбусе мужчина пытался напасть на пассажиров с ножом.
Обезвредить и задержать злоумышленника милиции помогла водитель троллейбуса — Светлана Тургумбаева.
Мэр Бишкека поблагодарил инспекторов, а работницу столичного троллейбусного парка наградил именными часами.
Еще один кыргызстанец Бекзат Максатбек уулу отличился в Перми. Он помог спасти пассажиров автобуса, попавшего в ДТП.
Автобус врезался в бетонную стену. В салоне находилось 59 человек. В аварии погибла женщина, 34 пассажира были доставлены в больницы.
Бекзат один из первых остановился возле места происшествия и оказал первую помощь пострадавшим.
В Перми он живет с родителями и младшим братом, работает водителем такси. Общественный совет при ГУ МВД РФ по Пермскому краю вручил 20-летнему таксисту благодарственное письмо и книгу.
Немало удивила кыргызстанцев и премьера фильма молодого режиссера Бекзата Пирматова. Кинолента «Аврора» получила специальный приз жюри Всемирного Азиатского кинофестиваля, прошедшего в ноябре в Лос-Анджелесе.
Фильм «Аврора» сразу же выдвинули на соискание «Оскара» от Кыргызстана и он попал в лонг-лист премии киноакадемии.
Кинокартину также показали на международном фестивале «Московская премьера» в конкурсе полнометражных фильмов.
Работники культурной сферы тоже не раз заставили кыргызстанцев порадоваться их успехам.
Ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Фарух Садыркулов стал лауреатом международного конкурса «Молодой балет мира — 2019».
В конкурсе приняло участие более 50 танцовщиков из 15 стран мира. Фарух Садыркулов получил бронзовую медаль в старшей группе.
Приятно удивили и кыргызстанцы, которые оказались среди победителей Восьмого открытого Евразийского литературного фестиваля — единственного, который продвигает евразийскую литературу и культуру на международном уровне.
В категории «Проза» третье место занял Темирбек Джолдобаев. Второе место в категории «Поэзия» завоевала Сагынбубу Беркиналиева (Жозефина). В категории «Публицистика» Акылбек Джуманалиев занял третье место.
Миран Жанарбай уулу стал лауреатом XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада».
В конкурсе участвовали более 500 исполнителей из разных стран мира, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из России, Македонии, Казахстана, Китая, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.
Нашу страну представил уроженец Нарынской области, студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Кыргызстанцу вместе с Валерией Андреевой из Кемерово присуждена вторая премия.
Бегимай Карыбекова удивила своей красотой и не только кыргызстанцев, но и представителей всемирно известного бренда Emporio Armani. Она завоевала титул «Мисс Кыргызстан» в 2017 году, а в 2019-м стала лицом итальянского дома моды. На своей странице в Facebook она отметила, что ее труд на подиуме наконец-то дает плоды.
В 2016 году Бегимай Карыбекова принимала участие в другом международном конкурсе красоты — «Мисс Интерконтиненталь», который проходил в столице Шри-Ланки, однако не смогла попасть в топ-15. Но девушке удалось сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе.
Молодой дизайнер Ильзат Каримов поразил испанского производителя Mantra, который объявил конкурс на создание концепции оригинального светильника.
Работа кыргызстанца под названием Garza, что с испанского переводится как «цапля», стала победителем конкурса, и будет продаваться в 55 странах мира.
Дизайнер отметил, что создать светильник в виде цапли его вдохновила китайская живопись. Его работа стала лучшей из 576, участвующих в конкурсе. Идеи оценивались не только с точки зрения креативности, но и с точки зрения реализуемости.
За волю, принципиальность, справедливость и профессиональную правовую терапию общества награды удостоена глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. Она получила премию в области прав человека PRI Human Rights Award 2019, которую ей вручила организация Penal Reform International in Central Asia (Международная тюремная реформа).
Премию вручают каждый год юристам, активистам и журналистам, которые внесли значительный вклад в области защиты прав человека.
Престижную премию также получил правозащитник Алексей Петрушевский. Награду Французской государственной консультативной комиссии по правам человека ему вручили в Международный день защиты прав человека — 10 декабря.
Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы (ЦРДМ).
В последнее время на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились. В марте 2019 года Петрушевского уволили. Летом возбудили уголовное дело. Его обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением будучи директором центра.
Юрист из Кыргызстана Азизбек Ашуров стал лауреатом премии Нансена 2019 года, учрежденной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за заслуги в оказании помощи тысячам лиц без гражданства в республике.
Азизбек Ашуров и организация «Юристы Ферганской долины без границ» помогли более чем 10 тысячам человек получить гражданство Кыргызстана.
Ашуров помогает беженцам с 2003 года. Основав организацию «Юристы Ферганской долины без границ», он помог более чем 10 тысячам человек, включая около двух тысяч детей.
Учебники «Русского языка» для 5-го и 6-го классов авторов Людмилы Бреусенко и Татьяны Матохиной победили на VI Международном педагогическом форуме.
Новость не могла не обрадовать кыргызстанцев, потому как на протяжении прошлого года новые книги вызывали шквал критики.
В них нашли кучу ошибок, многие издания поступили в школы только к последнему звонку. Выпуск комплектов для 5-го и 6-го классов выявил массу проблем, которые накапливались в книгоиздании годами.