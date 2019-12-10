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Общество

Исполнитель из Кыргызстана занял второе место международного конкурса романса

Исполнитель из Кыргызстана Миран Жанарбай уулу стал лауреатом XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По итогам девяти отборочных этапов конкурса, в которых участвовали более 500 исполнителей из разных стран мира, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из России, Македонии, Казахстана, Китая, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

Нашу страну представил уроженец Нарынской области, студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Миран Жанарбай уулу, который является победителем «Среднеазиатской Романсиады».

Российского центра науки и культуры в Бишкеке
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Лауреат второй премии Жанарбай уулу Миран

Миран Жанарбай уулу исполнил в первом туре романс Петра Чайковского «На сон грядущий», во втором туре — романс Евгения Светланова «Свет любви твоей», в третьем представил вниманию публики и жюри произведение Владимира Бакалейникова «Ну быстрей летите, кони».

Кыргызстанцу вместе с Валерией Андреевой из Кемерово присуждена вторая премия. Первое место разделили Мария Курьянова (Россия), Чжай Лэй (Китай) и Аманбай Нургалым (Казахстан). Третья премия у Надежды Шестерень (Беларусь) и Демьяна Онуфрака (Россия).

Российского центра науки и культуры в Бишкеке
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Участники конкурса

Оценивало выступление конкурсантов компетентное международное жюри. Среди них народные артисты России Сергей Яковенко, Людмила Травкина, Юрий Веденеев, Светлана Варгузова, народный артист Узбекистана Аваз Раджабов, заслуженная артистка России Мария Людько, солистка Софийской национальной оперы Иванка Нинова, лауреаты «Романсиады» прошлых лет, а ныне звезды русского романса Ирина Крутова и Дмитрий Зуев, главный дирижер ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко и куратор культурных проектов РЦНК в Бишкеке Игорь Воронцов.
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