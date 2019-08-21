В Перми кыргызстанец спас пассажиров автобуса, попавшего в ДТП

В Перми кыргызстанец Бекзат Максатбек улуу спас пассажиров автобуса, попавшего в ДТП. Об этом сообщает портал 59.ru.

По данным издания, ДТП произошло 17 августа. Автобус врезался в бетонную стену. В салоне находилось 59 человек. В аварии погибла женщина, 34 пассажира были доставлены в больницы.

Одним из первых, кто остановился возле места происшествия и начал помогать пассажирам покинуть автобус, оказался 20-летний таксист из Кыргызстана Бекзат Максатбек улуу. Издание сообщает, что в Перми он живет с родителями и младшим братом. Водителем такси работает два месяца.

Фото 59.ru. Бекзат Максатбек улуу

Он поделился воспоминаниями о происшедшем. По его словам, с правой стороны ехала машина, он пошел на обгон, в этот момент автобус сзади врезался в стену.

«Я услышал громкий звук. Я остановился, развернулся и помчался к автобусу. Когда подошел, был в шоке. В первую очередь я хотел вытащить из салона пассажиров. Попытался открыть дверь, но она оказалась заблокирована. Тогда полез в салон через разбитое стекло. Первым достал маленького ребенка, потом хотел парня вытащить, но у него оказалась зажата нога и я не смог этого сделать. Потом вышел на улицу и решил снова открыть дверь, но у меня ничего не получилось, и пришлось опять залезть через окно. Там у женщины в руках был маленький ребенок, я его схватил и передал людям, которые уже подбежали к автобусу. К этому времени там было уже много людей», — рассказал Бекзат.

Всего молодой человек спас четырех пассажиров.

После появления в сети видео момента аварии, зрители предположили, что таксист мог стать причиной аварии. Но это опровергли в пермской краевой полиции.

«Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого, водитель данного транспорта, увидев ДТП, развернулся и одним из первых оказывал помощь пострадавшим», — сообщили в МВД по Пермскому краю.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за технической неисправности автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».