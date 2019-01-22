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Спорт

Дали бой, но проиграли. Сборная Кыргызстана по футболу выбывает из Кубка Азии

Фото из архива ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу 21 января проиграла команде ОАЭ на Кубке Азии.

Они встречались в рамках 1/8 финала. В стартовом составе сборной КР на поле вышли Кутман Кадырбеков, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Мустафа Юсупов, Бекжан Сагынбаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхардт, Ахлидин Исраилов, Мирлан Мурзаев и Виталий Люкс.

В начале поединка сборная ОАЭ владела преимуществом и на 14-й минуте усилиями Хамиса Эсмаила открыла счет. На 26-й минуте Мирлан Мурзаев сравнял его. Дальше матч протекал в равной борьбе.

Во второй половине игры у кыргызстанцев было несколько голевых моментов, но реализовать их долго не удавалось. На 64-й минуте Али Ахмед Мабхут вновь вывел сборную ОАЭ вперед. На 91-й минуте вышедший на замену Турсунали Рустамов после розыгрыша углового точным ударом перевел игру в дополнительное время.

Команды провели еще два тайма по 15 минут. На 103-й минуте судья усмотрел в штрафной площади сборной КР нарушение правил и назначил пенальти – Ахмед Халил его реализовал. До последних секунд кыргызстанцы активно атаковали. Но итог – 3:2 в пользу ОАЭ.

В этот же день Япония победила Саудовскую Аравию – 1:0. Гол на 20-й минуте забил Такэхиро Томиясу.

Действующие чемпионы Азии — австралийцы — испытали большие трудности в игре с узбекистанцами. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели. По пенальти верх взяла Австралия – 4:2.

В четвертьфинале ОАЭ встретится с Австралией, а Япония – с Вьетнамом. Кыргызстан выбывает из борьбы.

На 22 января на турнире намечены два матча. Расписание и сетка плей-офф – здесь.
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