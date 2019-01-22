Дали бой, но проиграли. Сборная Кыргызстана по футболу выбывает из Кубка Азии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу 21 января проиграла команде ОАЭ на Кубке Азии.

Они встречались в рамках 1/8 финала. В стартовом составе сборной КР на поле вышли Кутман Кадырбеков, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Мустафа Юсупов, Бекжан Сагынбаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхардт, Ахлидин Исраилов, Мирлан Мурзаев и Виталий Люкс.

В начале поединка сборная ОАЭ владела преимуществом и на 14-й минуте усилиями Хамиса Эсмаила открыла счет. На 26-й минуте Мирлан Мурзаев сравнял его. Дальше матч протекал в равной борьбе.

Во второй половине игры у кыргызстанцев было несколько голевых моментов, но реализовать их долго не удавалось. На 64-й минуте Али Ахмед Мабхут вновь вывел сборную ОАЭ вперед. На 91-й минуте вышедший на замену Турсунали Рустамов после розыгрыша углового точным ударом перевел игру в дополнительное время.

Команды провели еще два тайма по 15 минут. На 103-й минуте судья усмотрел в штрафной площади сборной КР нарушение правил и назначил пенальти – Ахмед Халил его реализовал. До последних секунд кыргызстанцы активно атаковали. Но итог – 3:2 в пользу ОАЭ.

В этот же день Япония победила Саудовскую Аравию – 1:0. Гол на 20-й минуте забил Такэхиро Томиясу.

Действующие чемпионы Азии — австралийцы — испытали большие трудности в игре с узбекистанцами. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели. По пенальти верх взяла Австралия – 4:2.

В четвертьфинале ОАЭ встретится с Австралией, а Япония – с Вьетнамом. Кыргызстан выбывает из борьбы.

На 22 января на турнире намечены два матча. Расписание и сетка плей-офф – здесь.