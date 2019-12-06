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Общество

Чолпон Джакупова получила премию PRI Human Rights Award 2019

Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова удостоена премии в области прав человека PRI Human Rights Award 2019. Об этом сообщают в организации Penal Reform International in Central Asia (Международная тюремная реформа).

Награждение прошло в ходе Национального форума «Права человека в системе уголовного правосудия».

со страницы PRI в Facebook
Фото со страницы PRI в Facebook. Чолпон Джакупова и директор PRI Азамат Шамбилов

Сообщается, что в форуме приняли участие представители аппарата омбудсмена, Национального центра по предупреждению пыток, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Международных и неправительственных организаций и другие.

Отмечается, что награду правозащитнице вручили за волю, принципиальность, справедливость и профессиональную правовую терапию общества. «Награду ей вручили во время Национального форума «Права человека в системе уголовного правосудия», который организаторы приурочили к Международному дню прав человека»,  говорится в сообщении.

Чолпон Джакупова также получила из рук директора Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамата Шамбилова медаль PRI.
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