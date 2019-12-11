Алексей Петрушевский получил французскую премию по правам человека

Бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека Алексей Петрушевский получил премию Французской государственной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH). Об этом сообщает RFI.fr.

По данным издания, премию выдает министерство юстиции ежегодно, в Международный день защиты прав человека. В этом году комиссия рассмотрела 164 кандидатуры из 58 стран.

Кроме Алексея Петрушевского, премии удостоились правозащитники из Перу, Хорватии, Демократической Республики Конго и Руанды.

Как отметил 24.kg Алексей Петрушевский, ему приятно, что работу его и коллектива центра на протяжении 16 лет по спасению детей оценили хотя бы за рубежом. Он также поблагодарил правозащитницу Толекан Исмаилову за поддержку.