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Общество

Алексей Петрушевский получил французскую премию по правам человека

Бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека Алексей Петрушевский получил премию Французской государственной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH). Об этом сообщает RFI.fr.

По данным издания, премию выдает  министерство юстиции ежегодно, в Международный день защиты прав человека. В этом году  комиссия рассмотрела 164 кандидатуры из 58 стран.

Кроме Алексея Петрушевского, премии удостоились правозащитники из Перу, Хорватии, Демократической Республики Конго и Руанды.

Как отметил 24.kg Алексей Петрушевский, ему приятно, что работу его и коллектива центра на протяжении 16 лет по спасению детей оценили хотя бы за рубежом. Он также поблагодарил правозащитницу Толекан Исмаилову за поддержку.

Напомним, Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ).

В последнее время на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились. В марте 2019 года его уволили. Летом возбудили уголовное дело.  Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением будучи директором центра. 

Как сообщил Алексей Петрушевский, сейчас он судится за восстановление в должности директора центра. 
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