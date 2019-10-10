Фильм «Аврора» попал в лонг-лист премии киноакадемии «Оскар»

Фильм «Аврора» режиссера Бекзата Пирматова попал в лонг-лист премии киноакадемии «Оскар». Накануне Американская киноакадемия опубликовала список.

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В картине представлен санаторий «Аврора» на озере Иссык-Куль, который с советских времен совсем не изменился, и в фильме он подразумевает республику в целом. Действие происходит один день. Трагичные и в то же время смешные ситуации, в которые попадают герои, отражают главные проблемы страны.

«Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории «Международный художественный фильм» на 92-й премии «Оскар». Впервые заявки подали Гана, Нигерия и Узбекистан», — говорится в сообщении киноакадемии.

Шорт-лист опубликуют 16 декабря, а окончательный список номинантов — 13 января 2020 года.

Церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля 2020-го в Лос-Анджелесе.

Совет академии проголосовал за переименование категории «Фильмы на иностранных языках» в «Международный художественный фильм» и расширение шорт-листа с девяти до десяти фильмов.