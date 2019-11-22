Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и водителя троллейбуса

Мэр Бишкека Азиз Суракматов наградил водителя троллейбуса и поблагодарил сотрудников милиции, которые спасли пассажиров и горожан от мужчины с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Водитель Светлана Тургумбаева призналась, что, увидев человека с ножом, сразу подумала о своих пассажирах.

«Я должна довезти каждого горожанина до пункта назначения. Успела ему сказать: убей лучше меня, но не трогай людей», — сказала она.

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Глава муниципалитета выразил искреннюю признательность горожанам за проявленную храбрость, вручил Светлане Тургумбаевой именные часы мэрии Бишкека и благодарность сотрудникам управления Патрульной службы милиции: Адилету Абдылдаеву, Мирисламу Алимбекову и старшему оперуполномоченному службы криминальной милиции Медербеку Таалайбекову.

Напомним, инцидент произошел 20 ноября. Мужчина с ножом напал на пассажиров троллейбуса. Его задержали сотрудники милиции.