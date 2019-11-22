10:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и водителя троллейбуса

Мэр Бишкека Азиз Суракматов наградил водителя троллейбуса и поблагодарил сотрудников милиции, которые спасли пассажиров и горожан от мужчины с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Водитель Светлана Тургумбаева призналась, что, увидев человека с ножом, сразу подумала о своих пассажирах.

«Я должна довезти каждого горожанина до пункта назначения. Успела ему сказать: убей лучше меня, но не трогай людей», — сказала она.

Читайте по теме
Видео задержания мужчины, напавшего с ножом на пассажиров троллейбуса, опубликовали в соцсети

Глава муниципалитета выразил искреннюю признательность горожанам за проявленную храбрость, вручил Светлане Тургумбаевой именные часы мэрии Бишкека и благодарность сотрудникам управления Патрульной службы милиции: Адилету Абдылдаеву, Мирисламу Алимбекову и старшему оперуполномоченному службы криминальной милиции Медербеку Таалайбекову.

Напомним, инцидент произошел 20 ноября. Мужчина с ножом напал на пассажиров троллейбуса. Его задержали сотрудники милиции.
Ссылка:
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Видео задержания мужчины, напавшего с ножом на прохожего, опубликовали в соцсети
Напавший на пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего
В Бишкеке мужчина с ножом напал на пассажиров троллейбуса
Директор «Кыргызкомура» рассказал о причинах нападения на него
Мэрия Бишкека рассматривает варианты покупки троллейбусов и автобусов
Электробусы для перевозки пассажиров появятся в Бишкеке
Троллейбусы Бишкека полностью готовы к предстоящей зиме
В Бишкеке уволили водителя троллейбуса, выгнавшего пожилую пассажирку
Наглые водители мешают работе троллейбусов в Бишкеке
Вблизи рынка «Дордой» ограбили китайцев. Забрали $300 тысяч
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
22 ноября, пятница
09:37
Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и водителя троллейбуса Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и в...
09:32
Пожилой мужчина погиб при пожаре в селе Беловодском
09:30
В ДТП в Суусамырской долине бус врезался в фуру: один человек погиб
09:22
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
09:16
Открытие отеля Hilton и кофейни Starbucks обсудил мэр Бишкека с послом США