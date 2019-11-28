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Общество

Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову

из интернета
Фото из интернета. Бегимай Карыбекова

«Мисс Кыргызстан — 2017» Бегимай Карыбекова стала моделью итальянского бренда Emporio Armani. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Мой труд в моделинге наконец-то дает плоды. Стала моделью Emporio Armani. Спасибо, бог!» — написала кыргызстанка.

В 2016 году Бегимай Карыбекова принимала участие в другом международном конкурсе красоты — «Мисс Интерконтиненталь», который проходил в столице Шри-Ланки, однако не смогла попасть в топ-15. Но девушке удалось сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе.
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